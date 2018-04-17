Детсады в Ленинском районе: в 2018 году откроют на улице Дроздовича и начнут строить в Лошице-9

Новости Беларуси. Детский сад на улице Дроздовича откроют к новому учебному году, сообщили в программе «Большой город». Одновременно здесь смогут заниматься около 200 малышей. В распоряжении юных умников и умниц будет бассейн и компьютерный класс.

Наталья Пахилко, заведующий ясли-садом:

Заниматься дети будут в 10-ти группах.

Предполагается наличие групп для детей раннего возраста.

На территории учреждения будет дорожка по изучению правил дорожного движения, что позволит малышам освоить дорожную грамоту.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:

Мы работаем над тем, чтобы этой проблемы не было. В июле 2018 года мы введем в эксплуатацию первый детский сад, который будет построен уже с моим участием.

Проектируется и следующий детский сад в Лошице-9.

В этом году мы приступим к его строительству, а в следующем году также введем его в эксплуатацию. Таким образом, мы эту проблему немного снимем.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»