От косметологии до протезирования – в Минске открылась крупнейшая выставка «Медицина и здоровье»

От эстетической косметологии до протезирования. В Минске открылась одна из самых масштабных международных выставок в сфере здравоохранения «Медицина и здоровье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выставка проходит уже в 31-й раз, давно стала единой площадкой для диалога между ведущими производителями медоборудования, практикующими врачами, косметологами и конечными потребителями. С главными трендами современной медицины ознакомилась Элла Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

Инновации для восстановления и реабилитации, передовая косметология и стремительно развивающийся медицинский туризм. Свои лучшие разработки на одной выставочной площадке презентуют более 70 ведущих компаний из Беларуси, России, Китая и Венгрии. Широкая география участников наглядно показывает: интерес к сфере здоровья не знает границ. Отечественные предприятия делают ставку на высокотехнологичное оборудование для адаптации людей с инвалидностью. В приоритете – физиотерапия. Главная задача – не просто облегчить жизнь, а вернуть ее в максимально возможном объеме. Среди новинок – уникальная двухканальная установка, предназначенная для лечения неврологических и сосудистых заболеваний, а также проблем с опорно-двигательным аппаратом. Не только не уступает мировым аналогам, а во многом их превосходит.

Сергей Огурцов, директор предприятия по производству медицинского оборудования:

Одновременно с одного канала проводится электролечение в любом из возможных режимов, которые есть. Со второго канала одновременно можно проводить светотерапию, иглорефлексотерапию, лазеротерапию, тепловое воздействие, термопунктуру. Широко представлены и проекты партнеров из России. Инновационные, легкие и компактные электроприставки для инвалидных колясок, которые за считаные секунды превращают стандартную коляску в мобильное электрическое транспортное средство. А также комплекс для оценки и восстановления ходьбы. Решение для пациентов, перенесших травмы или имеющих патологии тазобедренного сустава. Система анализирует движения, предоставляя детальную информацию о нарушениях. На основе этого разрабатывается персональная программа тренировок для восстановления.