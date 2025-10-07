От косметологии до протезирования – в Минске открылась крупнейшая выставка «Медицина и здоровье»
От эстетической косметологии до протезирования. В Минске открылась одна из самых масштабных международных выставок в сфере здравоохранения «Медицина и здоровье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставка проходит уже в 31-й раз, давно стала единой площадкой для диалога между ведущими производителями медоборудования, практикующими врачами, косметологами и конечными потребителями.
С главными трендами современной медицины ознакомилась Элла Маркевич.
Элла Маркевич, корреспондент:
Инновации для восстановления и реабилитации, передовая косметология и стремительно развивающийся медицинский туризм. Свои лучшие разработки на одной выставочной площадке презентуют более 70 ведущих компаний из Беларуси, России, Китая и Венгрии. Широкая география участников наглядно показывает: интерес к сфере здоровья не знает границ.
Отечественные предприятия делают ставку на высокотехнологичное оборудование для адаптации людей с инвалидностью. В приоритете – физиотерапия. Главная задача – не просто облегчить жизнь, а вернуть ее в максимально возможном объеме. Среди новинок – уникальная двухканальная установка, предназначенная для лечения неврологических и сосудистых заболеваний, а также проблем с опорно-двигательным аппаратом. Не только не уступает мировым аналогам, а во многом их превосходит.
Сергей Огурцов, директор предприятия по производству медицинского оборудования:
Одновременно с одного канала проводится электролечение в любом из возможных режимов, которые есть. Со второго канала одновременно можно проводить светотерапию, иглорефлексотерапию, лазеротерапию, тепловое воздействие, термопунктуру.
Широко представлены и проекты партнеров из России. Инновационные, легкие и компактные электроприставки для инвалидных колясок, которые за считаные секунды превращают стандартную коляску в мобильное электрическое транспортное средство. А также комплекс для оценки и восстановления ходьбы. Решение для пациентов, перенесших травмы или имеющих патологии тазобедренного сустава. Система анализирует движения, предоставляя детальную информацию о нарушениях. На основе этого разрабатывается персональная программа тренировок для восстановления.
Майя Петрова, менеджер отдела медико-методического сопровождения компании по производству медицинского оборудования (Россия):
Данная система представлена небольшими инерционными сенсорами. Они полностью беспроводные, закрепляются на различных участках, на конечностях пациента.
Рядом с флагманами медицинской индустрии свои проекты представляют и юные новаторы. Так, шестиклассник из Минска Кирилл Зельманский разработал и запатентовал устройство для слабовидящих – «Помощник безопасного передвижения». Компактный гаджет сканирует пространство с помощью ультразвука и предупреждает владельца вибрацией или звуком о препятствиях или электросамокатах.
Подробности в видео.