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Где в Ленинском районе Минска готовят к родам?

17 апреля 2018 13:22
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказываем, как в Минске готовят будущих родителей к эффективным родам.

Будущих мам и пап к рождению новой жизни готовят на курсах в 37-ой поликлинике.

Такие познавательные лекции в Ленинском районе открыли одними из первых в столице.

Где в Ленинском районе Минска готовят к родам?-1

Юлия Сидорик, пациент 37-й городской поликлиники г. Минска:
Когда у тебя первые роды, и ты ничего не знаешь, очень хороший материал и подготовка. Остаёшься под хорошим впечатлением с настроением и с уверенностью, что всё будет хорошо.

Особой популярностью сегодня пользуются партнёрские роды.

Завсегдатаи таких занятий, как правило, мужья и мамы будущих рожениц.

Где в Ленинском районе Минска готовят к родам?-4

Татьяна Зенькевич, акушер женской консультации 37-й городской поликлиники г. Минска:
Это, действительно, дело семейное. Роды должны проходить красиво, как плод любви. Чтоб остались хорошие впечатления. И в нашем Ленинском районе наши женщины считают нужным подготовиться к родам всё активнее.
Оксана Коротких, заведующий женской консультацией 37-й городской поликлиники г. Минска:
Они между собой здесь общаются. Во-вторых, они узнают много для себя новой информации.

Дарья уже неделю, как стала мамой Артура Артёмовича. Это были её первые роды. Минчанка признаётся: повезло с клиникой.

В сентябре 3-й городской клинической больницы имени Е.В.Клумова исполняется 190 лет.

Где в Ленинском районе Минска готовят к родам?-7

Дарья Горлова, пациент 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:
Самое большое счастье со мной случилось. Это рождение моего сыночка. Это моя кровинушка. Это очень приятное чувство желаю испытать, конечно, всем.
Будущая мама:
Для меня ребёнок – это что-то такое нежное, трепетное. И руки родителей и мужа – это то, что поможет сохранить любовь и благополучие.   

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»

# Беременность и роды # Здоровье # Оксана Коротких

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