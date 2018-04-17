Где в Ленинском районе Минска готовят к родам?
Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказываем, как в Минске готовят будущих родителей к эффективным родам.
Будущих мам и пап к рождению новой жизни готовят на курсах в 37-ой поликлинике.
Такие познавательные лекции в Ленинском районе открыли одними из первых в столице.
Юлия Сидорик, пациент 37-й городской поликлиники г. Минска:
Когда у тебя первые роды, и ты ничего не знаешь, очень хороший материал и подготовка. Остаёшься под хорошим впечатлением с настроением и с уверенностью, что всё будет хорошо.
Особой популярностью сегодня пользуются партнёрские роды.
Завсегдатаи таких занятий, как правило, мужья и мамы будущих рожениц.
Татьяна Зенькевич, акушер женской консультации 37-й городской поликлиники г. Минска:
Это, действительно, дело семейное. Роды должны проходить красиво, как плод любви. Чтоб остались хорошие впечатления. И в нашем Ленинском районе наши женщины считают нужным подготовиться к родам всё активнее.
Оксана Коротких, заведующий женской консультацией 37-й городской поликлиники г. Минска:
Они между собой здесь общаются. Во-вторых, они узнают много для себя новой информации.
Дарья уже неделю, как стала мамой Артура Артёмовича. Это были её первые роды. Минчанка признаётся: повезло с клиникой.
В сентябре 3-й городской клинической больницы имени Е.В.Клумова исполняется 190 лет.
Дарья Горлова, пациент 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:
Самое большое счастье со мной случилось. Это рождение моего сыночка. Это моя кровинушка. Это очень приятное чувство желаю испытать, конечно, всем.
Будущая мама:
Для меня ребёнок – это что-то такое нежное, трепетное. И руки родителей и мужа – это то, что поможет сохранить любовь и благополучие.