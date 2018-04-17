Где в Ленинском районе Минска готовят к родам?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» рассказываем, как в Минске готовят будущих родителей к эффективным родам. Будущих мам и пап к рождению новой жизни готовят на курсах в 37-ой поликлинике. Такие познавательные лекции в Ленинском районе открыли одними из первых в столице.

Юлия Сидорик, пациент 37-й городской поликлиники г. Минска:

Когда у тебя первые роды, и ты ничего не знаешь, очень хороший материал и подготовка. Остаёшься под хорошим впечатлением с настроением и с уверенностью, что всё будет хорошо.

Особой популярностью сегодня пользуются партнёрские роды. Завсегдатаи таких занятий, как правило, мужья и мамы будущих рожениц.

Татьяна Зенькевич, акушер женской консультации 37-й городской поликлиники г. Минска:

Это, действительно, дело семейное. Роды должны проходить красиво, как плод любви. Чтоб остались хорошие впечатления. И в нашем Ленинском районе наши женщины считают нужным подготовиться к родам всё активнее.

Оксана Коротких, заведующий женской консультацией 37-й городской поликлиники г. Минска:

Они между собой здесь общаются. Во-вторых, они узнают много для себя новой информации.

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