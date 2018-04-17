Теннисные корты в Лошицком парке восстановят

Новости Беларуси. Ленинский – один из самых молодых и чистых районов Минска. Гордостью и визитной карточкой по-прежнему остаётся Лошицкий парк. В программе «Большой город» Петр Шостак рассказал о планах администрации Ленинского района Минска восстановить теннисные корты.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:

Там есть два теннисных корта, которые сейчас больше эксплуатируются как мини-футбольные поля. Там есть стандартное футбольное поле.

Задача №1 на этот год – восстановить теннисные корты.

Как только мы привлечем туда детей, это увидят взрослые, и сразу объект заработает совсем по-другому.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»