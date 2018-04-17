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Теннисные корты в Лошицком парке восстановят

17 апреля 2018 13:57
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Новости Беларуси. Ленинский – один из самых молодых и чистых районов Минска. Гордостью и визитной карточкой по-прежнему остаётся Лошицкий парк. В программе «Большой город» Петр Шостак рассказал о планах администрации Ленинского района Минска восстановить теннисные корты.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:
Там есть два теннисных корта, которые сейчас больше эксплуатируются как мини-футбольные поля. Там есть стандартное футбольное поле.

Задача №1 на этот год – восстановить теннисные корты.

Как только мы привлечем туда детей, это увидят взрослые, и сразу объект заработает совсем по-другому.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»

# общество # Районы Минска # Петр Шостак

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