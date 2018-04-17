13 крытых теннисных кортов и медицинский центр появятся в ФОК «Серебрянка»

Новости Беларуси. Какие площадки для активного семейного досуга планируется открыть в Серебрянке, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Ленинского района Минска.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:

В текущем году у нас проводится огромная работа на ФОКе «Серебрянка». Это основной спортивный объект этого микрорайона. И за 2018 год он преобразится очень сильно. На базе этого объекта появятся 13 крытых теннисных кортов. На базе этого объекта уже появился огромный, продуманный тренажерный зал.

На базе этого спортивного объекта появится медицинский центр. И с окончанием отопительного сезона будет проведена модернизация плавательного бассейна ФОК «Серебрянка».

Это серьезный шаг, который предприняло наше предприятие «Аква-Минск», чтобы этот объект был более привлекательным.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»