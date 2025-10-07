В Гомеле обсудили перспективы развития инженерного образования

Кадровый запрос с прицелом на будущее. Для Беларуси качество всегда в приоритете, касается это и подготовки специалистов, ведь именно им отвечать за то, как будет развиваться экономика страны. Как подготовить квалифицированных инженеров для промсектора, обсуждали в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работать в этом направлении нужно последовательно и начинать со школьной скамьи, тем более что интерес к профессии у молодых людей растет. Подробности у Анны Корольчук. Каждый 4-й белорусский абитуриент в этом году выбрал инженерную специальность в вузе: престиж профессии растет. Следом за ним – и практикоориентированность подготовки будущих специалистов. Гомельский завод литья и нормалей включился в этот процесс несколько лет назад: на базе предприятия открыли филиал кафедр технического университета имени Сухого.

Юлия Стельмашок, заместитель начальника отдела кадров Гомельского завода литья и нормалей:

Привлекаем наших высококвалифицированных специалистов для работы с молодежью, передаем свой передовой опыт, привлекаем наставников, специалистов из учебных заведений. Есть как работники нашего предприятия, также они совмещают, выполняют преподавательскую деятельность. На нашем предприятии существует положение, которое называется «Положение о наставничестве». То есть за определенный промежуток времени мы выплачиваем материальную компенсацию руководителям, а также специалистам, которые ведут данных молодых людей по вектору их производственной деятельности. Заниматься сюда приходят и учащиеся двух колледжей. Половину дня молодые люди проводят в классе, вторую – непосредственно в цехах, под присмотром наставников. Скоро тандем науки и промышленности выйдет на новый уровень. В каждом регионе страны появятся центры компетенций, где студенты смогут тестировать новые технологии. Первый из них месяц назад открыли в Брестском государственном техническом университете при поддержке МТЗ.

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:

Для того, чтобы получить результат в будущем, надо вкладываться с самого начала, тот же промышленный сектор. Почти 200 тысяч человек. И в любом случае обновление и омоложение кадров должно происходить. Те предприятия, которые поддержат инициативу, получат несколько бонусов – кадровый резерв из лучших студентов и помощь вуза в инновационных разработках. По этому пути уже пошли организации энергетики – к этому учебному году открыли профильные центры компетенций в семи региональных университетах. Следующий шаг – активнее вовлекать реальный сектор.