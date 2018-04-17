«Поедем со сладкой продукцией в ОАЭ»: новые партнёры предприятий Ленинского района Минска

Новости Беларуси. В программе «Большой город» глава администрации Ленинского района г. Минска Петр Шостак рассказывает, с какими новыми партнерами стали работать знаковые предприятия района.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:

У нас 55 стран, с которыми мы работали. В этом году добавилось еще 14 стран. Это как страны нашего бывшего Советского союза (Узбекистан, Азербайджан, Армения, Молдова), так и новые.

Завод им. Кирова поставит станки на Кубу. В ОАЭ поедем со своей сладкой продукцией.

Это Кения, Македония, это Словакия, Сербия. И ряд других стран. Мы сегодня работаем активно с Китаем – это тоже перспективное направление.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»