Коронавирус в Беларуси. Главные события за неделю

Новости Беларуси. Чем запомнилась неделя и что по коронавирусу имеем на день сегодняшний, расскажет Анастасия Дехтяр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Седьмая неделя с момента объявления ВОЗ пандемии. Ожесточенное сражение на белорусском здравоохранительном фронте продолжается. Отражают продолжительную атаку те, кто на передовой. В строю на первой линии пополнение: врачи других профилей проходят переквалификацию и подставляют свое плечо в белом халате инфекционистам. Почти пятая часть всех докторов лечат коронавирус.

Cчастье, что на помощь тыловым службам приходят добровольцы. Вот и совершенно свежая новость. Буквально этой ночью грузовой Boeing-747, самый вместительный в нашей стране, приземлился в Минске. Неоценимая поддержка с конкретным весом – 50 тонн и объемом порядка 500 кубометров. В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая

Гуманитарную передачу для системы здравоохранения нашей страны собирали белорусские и китайские предприятия и организации, регионы-побратимы. Так не хочется вешать лейблы – «бизнес с высокой социальной ответственностью». Да, такие громкие слова соответствуют внутренней, что ли духовной позиции коммерческих компаний.

Спрос породил предложение. Все медикаменты выбраны в соответствии с запросами медиков. Сотни тысяч респираторов, конкретные противовирусные средства, зарекомендовавшие себя в борьбе с COVID-19, реагенты для тестов и многое другое, что так нужно сейчас. В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая

В деле и спасатели Беларуси. Не только исполняя свой прямой профессиональный долг, откликнулись на зов чести и открыли свою финансовую копилку. Кстати, в Гродненской области она заполнилась буквально через считанные минуты после появления. Ведь уж они, как никто другой, понимают, что значит рисковать своим здоровьем и жизнью ради других людей. Гродненские спасатели собрали копилку помощи для медиков

Каждый жест от души – катализатор для медиков, такая поддержка позволяет уверенно переступать порог опасного периметра. Перечислить все просто невозможно. Сколько их – дорог сердца? Такой прямой магистралью помощи стал и крупный транш от добровольного сообщества IT-компаний. Внушительную партию респираторов в понедельник передали в больницы.

700 тысяч единиц амуниции высокого уровня защиты позволяют медикам до 8 часов работать в полной безопасности. История дефицитного приобретения остается, как говорят, за кадром. Несмотря на повышенный мировой спрос, белорусским послам добра поставку удалось осуществить всего за 10 дней. «Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты





Пока одни направляют все усилия на всевозможное спасение, другие злоумышленно строят свое счастье на несчастье.

В Минске и Витебске на неделе задержали нелегалов, которые втридорога продавали актуальный товар. Пандемия – проверка и старых добрых мудростей, таких как «друг познается в беде». И сейчас время для геополитики солидарности.

Под занавес рабочей недели в Беларусь прибыла первая значительная помощь от страны Евросоюза. Поддержала Польша. Медпрепараты, антисептики и средства защиты. В Минск прибыла гуманитарная помощь из Польши Как и прогнозировалось отечественными топ-специалистами от медицины и подтверждалось международными, конец апреля – пик.





На неделе кривая графика сводок ожидаема пошла в рост. Ежедневно обновляя максимум в графе «заразившиеся», впрочем, цифры изменяются и в соседнем столбце – вылечившиеся.

В Минздраве ежедневно рапортуют: ситуация под контролем, а дальше конкретика по коечным местам, свободной медтехнике. Цифры для тех, кто любит «порядковость». А вот для тех, кто не любит порядок, вернее, его не соблюдает, цифры могут показать отрицательный баланс на личном финансовом счете. Самый большой уже выписанный штраф – 1215 рублей. Речь о нарушителях самоизоляции. Таких, как показывает практика, опасно оставлять под залог собственной совести.





Потому правоохранители закрытых на домашнем карантине держат под ежедневным контролем, практикуется это уже больше трех недель. Только за одни сутки уходящей недели было проверено порядка 10 тысяч человек, из них более полутысячи не сиделось дома. Привлекая криминалистов и оперативников, большинство все же разыскали. 29 человек на момент оглашения сводки еще были не найдены. В общем, сознательность таких людей лично у нас остается без комментариев.

С 20 апреля на противовирусную зачистку объектов здравоохранения и промышленности вышли химики Вооруженных Сил. Этакое подкрепление для коммунальщиков, которые усиленно обрабатывают транспорт, жилфонд и общественные места. 170 специалистов и 60 единиц техники. Военные будут дезинфицировать больницы и предприятия в Минске Кстати, этой ночью, что на стыке выходных, военнослужащие сводного батальона РХБ защиты были замечены за работой в Минской ЦРБ в Боровлянах.

С пятницы, 24 апреля, у стен борисовской инфекционки появился внезапный сосед цвета хаки. Военные развернули полевой пункт дезинфекции. До 15 мая спецгруппы будут обрабатывать машины скорой помощи, вернувшиеся с вызова.

Самая непродолжительная в году, а в этот раз еще и короче на две недели. С понедельника, 20 апреля, в школах началась четвертая учебная четверть. Наполняемость классов разная. И если физическое присутствие детей в стенах учебного заведения – тема по большей части для родителей дискуссионная, то учиться и еще раз учиться – однозначно нет. Грызут гранит науки все: некоторые дистанционно, но и с таких «домашних» учеников спрос – не к доске, так онлайн!





Что же в школе? Устроили контрольный срез одной из столичных гимназий. Наша съемочная группа в разгар учебной недели проверила посещаемость и обстановку. Для посторонних двери закрыты, антисептики на каждом углу и едва ли не в каждом портфеле, маски – аксессуар не обязательный, а, как говорится, на вкус, перемены непривычно пустынные, окна на регулярном проветривании. Рекомендации соблюдены. Кстати, в Минобразования обмолвились, что есть возможность годовые оценки получить и по итогам трех четвертей. Окончательный алгоритм действия обещают огласить в ближайшее время.

Пандемия так или иначе переформатировала жизнь, подгоняя под вынужденные условия. Иногда эти задачи далеко не в одно действие.





У каждой страны своя стратегия. Ведь эпидемии подвержена в том числе и экономика, и здесь в любом случае не без осложнений. В ЕС некоторые страны, которые сразу весьма консервативно отнеслись к коронавирусу и закрылись на карантин, уже идут на попятную, применяя своеобразные полумеры – Германия, США, Чехия, Бельгия. От ограничений, признаются, устала и Россия.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Объявлять карантин нет смысла. Ведь в классическом понимании слово «карантин» – это запретить всё: движение, передвижение, выход на улицу, движение автотранспорта. Такое сделать невозможно практически. И те страны, которые объявляют карантин, я думаю, они просто делают вид, что работают. Почему? Потому что человек в течение десятка суток не может сидеть в закрытом помещении, надо выходить в магазин, в аптеку, на работу. Я думаю то, что происходит в нашей стране – это оптимальный вариант.

В этих непростых условиях всё работает на безопасность. При поддержке дипломатов на неделе возвратились на родину 8 командированных в Казахстан белорусов. Прошедшей ночью в Минске приземлился эвакуационный рейс «Белавиа» из Гоа. Из Индии улетели 180 человек, из которых 85 – белорусы, в том числе два маленьких ребенка. Еще 95 пассажиров – граждане иностранных государств.





Рейс для туристов был не бесплатный, однако ввиду сложившейся ситуации пассажирам предложена рассрочка до 2021 года. Около 3 часов в аэропорту прибывшие проходили диагностические спецпроцедуры.

Кстати, в нашей авиагавани уже несколько дней как работает новый электронный медик. Робота в качестве безвозмездной помощи передала китайская компания-резидент парка «Великий камень». Аппарат дистанционного измерения температуры разработан недавно. Кстати, премьера такого железного медбрата случилась как раз в период эпидемии коронавируса в Китае. Робот будет измерять температуру в Национальном аэропорту «Минск». Как он работает?

Одно из важнейших событий недели – Беларусь начала собственный научный проект по терапии пациентов с коронавирусом иммунной донорской плазмой. Это сработало и уже «вытянуло» десяток пациентов. 25 человек, переболевших COVID-19 и сдавших органический материал, стали спасителями тяжелых пациентов из Минска, Витебска, Лиды. «Здоровому человеку лучше подумать о больном». Истории выздоровевших от COVID-19, которые стали донорами плазмы

Чтобы максимально ускорить процесс подготовки плазмы к переливанию, медики используют специальную технологию. Она позволяет за 5-6 часов получить полностью готовую к использованию жидкость. Переливание не спасает пациента от вируса, но такая своего рода поддержка иммунитета – пока единственный и достаточно действенный способ лечения во всем мире. Антитела в плазме переболевшего после переливания обеспечивают в организме инфицированного рост иммунитета, это может ускорить процесс выздоровления.

Время помогать. Тот, кто сам побывал в такой ситуации, понимает, насколько это важно – зацепиться за возможность. А она есть – сдать кровь во имя победы над смертью можно во всех регионах страны. Для лечения пациентов в Беларуси сейчас используется все, что есть в мире. На следующей неделе ожидается поступление еще одного экспериментального препарата.

Вот такое вдохновляющее сообщение от белорусских десантников. Шоу-биз не остался в стороне. Включился в благотворительный онлайн-марафон под хештегом «Беларусь без COVID-19».

Во время концерта к белорусским артистам присоединились звёзды российской и украинской эстрады. Артисты благодарят медиков, которые сражаются с вирусом. Собранные средства пойдут на борьбу с пандемией. Белорусские музыканты поют песни онлайн и поддерживают медиков. К марафону присоединились артисты из Украины и России

Светлана Иванова, заместитель главного врача Круглянской ЦРБ:

Мы, врачи, применим все свои профессиональные способности, чтобы оказать помощь каждому человеку, кто в этой помощи будет нуждаться. Сейчас мы все находимся в одной лодке, и результат нашей работы будет зависеть от того, как каждый работает тем веслом, которое ему доверено. От наших совместных действий зависит здоровье наших родных, близких и всех окружающих. Не переживайте, мы будем находиться на передовой, вы будете за нами, доверьтесь нам!