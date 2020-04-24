Белорусские музыканты поют песни онлайн и поддерживают медиков. К марафону присоединились артисты из Украины и России

Новости Беларуси. Когда и песня может помочь. Звезды белорусского шоу-бизнеса и не только принимают участие в благотворительном онлайн-марафоне под хештегом «БеларусьБЕЗCOVID», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель концерта – поддержка белорусских медиков в борьбе с коронавирусом.

Уже второй по счету онлайн-марафон стал международным. Во время концерта к белорусским артистам присоединились звезды российской и украинской эстрады: Олег Газманов, Денис Майданов, Роза Рымбаева, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Артисты благодарят медиков, которые сражаются с пандемией.

Среди популярных исполнителей, которые уже успели принять участие – Александр Солодуха, дядя Ваня, группа «Тяни-Толкай» и многие другие.

Анжелина Микульская, директор продюсерского центра «Спамаш»: Вообще, это правильно – в такие сложные периоды объединяться всем людям и что-то делать: кто что может. Кто-то может пошить маску, кто-то может приготовить еду для врачей, а кто-то может поднять им настроение. Любой вклад важен.

Группа «Тяни-Толкай»: Мы делали свою основную профессию – пели песни, выступали от души, чтобы как-то поднять настроение вам в свободную минуту.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

Берегите здоровье. Вы нам нужны – не только врачи Витебска, областной клинической больницы, но и врачи всей Республики Беларусь. Потому что они сейчас на передовой, они на линии фронта день и ночь. Денно и нощно они спасают людей, которые оказались в трудной ситуации.

Собранные средства пойдут на закупку необходимого оборудования и лекарств, а также средств защиты для медиков.