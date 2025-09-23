Лазуткин: у Лукашенко в Молдове рейтинг выше, чем у Санду, там внимательно смотрят, кого поддерживает наш Президент

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Выборы во время военного конфликта у соседей – это проверка на прочность, и в конце недели такая проверка ждет Молдову. Год назад кандидат от партии Игоря Додона получил более половины голосов внутри страны, хотя проиграл якобы из-за голосования диаспоры. Получится ли у блока патриотов победить Санду в этот раз? Расскажем в «Занимательной политологии». Когда людей годами убеждают, что политика – грязное дело, это технология, чтобы снизить явку. Доверие молдаван к выборам и так было невелико, а после прошлой грязной кампании стало еще меньше. Тогда результаты референдума за вступление в ЕС пересчитали за ночь. Санду проиграла внутри страны и выиграла только за счет зарубежных участков, где не было контроля. Голосовать диаспоре в России при этом не давали. Но даже в таких условиях на выборы пришло 50 % молдаван. Из них, по данным ЦИК, чуть более 50 % голосовало за Майю Санду. Получается, Санду с учетом всех фальсификаций как президент представляет лишь 25 % населения. Конечно, у нее слабые позиции, но чем ниже явка, тем ей проще выиграть.