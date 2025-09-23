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Лазуткин: у Лукашенко в Молдове рейтинг выше, чем у Санду, там внимательно смотрят, кого поддерживает наш Президент

23 сентября 2025 17:22
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Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Лазуткин: у Лукашенко в Молдове рейтинг выше, чем у Санду, там внимательно смотрят, кого поддерживает наш Президент-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Выборы во время военного конфликта у соседей – это проверка на прочность, и в конце недели такая проверка ждет Молдову. Год назад кандидат от партии Игоря Додона получил более половины голосов внутри страны, хотя проиграл якобы из-за голосования диаспоры. Получится ли у блока патриотов победить Санду в этот раз? Расскажем в «Занимательной политологии».

Когда людей годами убеждают, что политика – грязное дело, это технология, чтобы снизить явку. Доверие молдаван к выборам и так было невелико, а после прошлой грязной кампании стало еще меньше. 

Тогда результаты референдума за вступление в ЕС пересчитали за ночь. Санду проиграла внутри страны и выиграла только за счет зарубежных участков, где не было контроля. Голосовать диаспоре в России при этом не давали. 

Но даже в таких условиях на выборы пришло 50 % молдаван. Из них, по данным ЦИК, чуть более 50 % голосовало за Майю Санду. Получается, Санду с учетом всех фальсификаций как президент представляет лишь 25 % населения. Конечно, у нее слабые позиции, но чем ниже явка, тем ей проще выиграть. 

Лазуткин: у Лукашенко в Молдове рейтинг выше, чем у Санду, там внимательно смотрят, кого поддерживает наш Президент-4

Поэтому фальсификации, давление, репрессии длятся весь год, и их не прячут. Кандидатов запугивают, а избирателей убеждают, что бороться нет смысла и что их голоса все равно не посчитают. А молдавские бюджетники, НКОшники, аппарат, который содержит ЕС, плюс ставленники Румынии – натягивают рейтинг правящей партии до 20-25 %. 

Чтобы накрутить голоса, зарубежный округ расширили еще на 70 участков. При этом на Западе будет 301 участок, а в России – всего 2. Для сравнения, в США – 22. При этом для стран Запада напечатан миллион бюллетеней, а для Приднестровья и РФ – 20 и 10 тысяч. Это даже меньше явки по прошлым выборам. 

То есть задача партии Санду – сушить явку внутри страны, давить оппозицию (за 5 дней до выборов решается вопрос, как не допустить блок патриотов к выборам – всех вместе или по частям) и приписать голоса там, где нет наблюдения – за границей. Партия Санду пытается нарисовать 51 % якобы за счет диаспоры и устоять после возможных протестов. Это их базовый сценарий.

Но сценарий есть, а стратегии нет. Например, прямо сейчас формируется бюджет ЕС на 7 лет с 2028 года и далее, и там вообще нет расходов на Молдову. Куда и как ее будут принимать? Это сказки. ЕС раздает обещания под выборы, а все, кто хотел, давно уже там – имеет румынский паспорт и работает в Италии, Франции, Румынии, где одна языковая группа.

Еще одна проблема Санду – невозможность экспорта в ЕС. Когда из Украины пошло дешевое зерно, в Польше и Румынии начались бунты фермеров. То же самое будет, если дешевая молдавская продукция пойдет на европейские рынки – ей не откроют доступ.

Поэтому стратегия Запада не столько переизбрать Санду, сколько максимально унизить этим Россию. «Мы арестовываем патриотов, и нам за это ничего не будет», – так они подрывают авторитет РФ во всем СНГ

Далее смотрите в видео.

# Андрей Лазуткин # Авторская журналистика на СТВ

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