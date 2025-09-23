Александр Лукашенко заслушал доклад управляющего делами Президента Беларуси Юрия Назарова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В подчинении структуры два крупных агрохолдинга. Это 13 предприятий, 11 из них занимаются возделыванием сельскохозяйственных культур. Их производственные результаты превзошли прошлогодние.

Президент подробным образом интересовался, как обстоят дела в сельскохозяйственном секторе в структуре Управления делами. А также ходом работ по возведению и реконструкции отдельных объектов – сельхозтехники в Шклове, молокоперерабатывающего завода и комбикормового завода. В ходе апрельской поездки в Шклов – глава государства поставил задачу сделать образцово-показательными как отдельно взятые объекты, так и район в целом. Отдельно остановились на работе сельхозпредприятия «Купаловское».

Юрий Назаров доложил, что все сельскохозяйственные работы идут в соответствии с графиком и с учетом нынешних погодно-климатических условий. Также говорили о ходе работ в хозяйстве «Агро-Лясковичи». Речь шла о строительстве молочно-товарного комплекса и производстве ЛВЛ-бруса. Напомним, в мае 2025 года Александр Лукашенко посетил объект и потребовал минимум в два раза ускорить темпы работ. Реализация проекта позволит на 40 % увеличить производство молока, нарастить поголовье.