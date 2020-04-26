Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах

Новости Беларуси. Военные химики продолжают дезинфекцию медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Накануне проведена обработка территории и внутренних помещений Минской районной больницы в Боровлянах. Все военнослужащие оснащены средствами индивидуальной защиты и специальными растворами.

К этой работе в Минске привлечены 170 человек и 60 единиц техники.

Сергей Горшков, командир батальона:

По недавнему времени сводный батальон выполнял задачи исключительно в интересах соединений воинских частей, подразделений Минского гарнизона. По просьбе руководства больницы батальон приступил к оказанию помощи в интересах Министерства здравоохранения. Для подразделения эта задача является важной, задача по предназначению.