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Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах

26 апреля 2020 13:21
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Новости Беларуси. Военные химики продолжают дезинфекцию медучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах-1



Накануне проведена обработка территории и внутренних помещений Минской районной больницы в Боровлянах. Все военнослужащие оснащены средствами индивидуальной защиты и специальными растворами.

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой

Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах-4

К этой работе в Минске привлечены 170 человек и 60 единиц техники.  

Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах-7

Сергей Горшков, командир батальона:
По недавнему времени сводный батальон выполнял задачи исключительно в интересах соединений воинских частей, подразделений Минского гарнизона. По просьбе руководства больницы батальон приступил к оказанию помощи в интересах Министерства здравоохранения. Для подразделения эта задача является важной, задача по предназначению.

Военные провели дезинфекцию Минской районной больницы в Боровлянах-10

Военные также проводят обеззараживание медицинских автомобилей 2-й борисовской больницы, которая с начала марта перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19 и пневмонией.

# Коронавирус # общество # Сергей Горшков # Фотофакт

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