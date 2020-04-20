Военные будут дезинфицировать больницы и предприятия в Минске

Новости Беларуси. 170 военных химиков и 60 единиц техники с нынешней недели приступят к дезинфекции больниц и промышленных предприятий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Это необходимо, чтоб свести к минимуму возможность распространения COVID-19. Военнослужащие уже подготовили специальные комплекты для обработки, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы.

Также будут задействованы новые образцы, которые позволят более качественно проводить работы.

Вячеслав Старков, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Беларуси:

В ходе работ будет использоваться штатная техника и средства индивидуальной защиты, которые стоят на вооружении Вооруженных Сил и которые используются при выполнении задач. Закуплены новые образцы вооружения, которые позволят более качественно решать те задачи по проведению специальной обработки объектов Министерства здравоохранения и промышленности, которые находятся в нашем государстве. Будут использоваться и применяться штатные дезинфицирующие вещества, которые стоят на вооружении в Вооруженных Силах.