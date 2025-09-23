Финалистки конкурса «Мисс Беларусь – 2025» побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Дворец Независимости вновь распахнул свои двери для посетителей. И в этот раз гости прошлись по его залам, словно продефилировали по подиуму. Сегодня с экскурсией здесь побывали финалистки конкурса «Мисс Беларусь – 2025», их родители и сотрудники Национальной школы красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в «Мисс Беларусь» приняли участие 24 девушки. Первое место и звание главной красавицы страны завоевала 18-летняя Алена Кучерук. Подготовка к конкурсу была весьма напряженной, поэтому сейчас у красавиц есть возможность зарядиться эмоциями и познакомиться с уникальным объектом. Какое впечатление на девушек произвел символ белорусской независимости, знает Виктория Ходосок.

Фото мгновенно разлетаются по лентам и сторис. Дворец Независимости – локация, где фильтры просто лишние: блеск мрамора, величие колонн, характерный колорит сами делают идеальный контент. Сегодня здесь не политика и не серьезные переговоры – камеры ловят улыбки и взгляды финалисток конкурса «Мисс Беларусь». Но прежде чем отправиться на экскурсию, мы предложили девушкам небольшую интеллектуальную разминку. Проверим, кто лучше знает факты о Дворце.

– За сколько месяцев построили Дворец Независимости? 58, 60 или 30.

– 30.

– Есть ли во Дворце искусственный водопад?

– Думаю, да. Смотрите в видео.

Впрочем, демонстрировать эрудицию финалисткам не впервой – на любых конкурсах красоты это обычная практика. Жюри оценивает образованность и начитанность участниц. Буквально полторы недели назад прошел национальный конкурс «Мисс Беларусь» – масштабное событие, объединившее самых ярких, талантливых и харизматических девушек со всей страны. Это не просто дефиле и фотосессии. Участницы раскрывали себя через знания, творчество и социальные инициативы. Доказывая, что современная белоруска – это не только красота, но ум, а главное, душа. Победительницей стала Алена Кучерук. Сейчас она активно готовится уже к международному конкурсу: репетиции и работа с наставниками, чтобы достойно представить нашу Беларусь на мировой арене.

Алена Кучерук, мисс Беларусь – 2025:

Сейчас моя самая главная задача – это подготовиться на «Мисс Вселенную». Я стараюсь активно готовиться к этому. И осознание, что я являюсь мисс Беларусь – 2025, еще приходит. В начале ноября я уже улетаю в Таиланд. И там уже на протяжении трех недель я буду продолжать готовиться. Я не могла никогда представить или даже подумать, что я смогу связать свою жизнь с фешен-индустрией. Я думала, что я буду всегда заниматься музыкой.