Кубок Беларуси по бадминтону в 2023 году проходит в новом формате

Новости Беларуси. В эти дни на кортах «Минск-Арены» проходит Кубок страны по бадминтону, которым спортсмены открыли новый соревновательный сезон. На награды турнира претендуют около 60 атлетов из четырех регионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2023 году соревнования проводятся в новом формате. Теперь участники определяют сильнейшего не только в командном первенстве, но и в личном.

У мужчин в финал вышли брестская и гомельская дружины. По сумме трех одиночных поединков и двух парных победа досталась ребятам из города над Бугом. У женщин викторию праздновали минчанки.