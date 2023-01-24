Кубок Беларуси по бадминтону в 2023 году проходит в новом формате

Новости Беларуси. В эти дни на кортах «Минск-Арены» проходит Кубок страны по бадминтону, которым спортсмены открыли новый соревновательный сезон. На награды турнира претендуют около 60 атлетов из четырех регионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В эти дни на кортах «Минск-Арены» проходит Кубок страны по бадминтону, которым спортсмены открыли новый соревновательный сезон. На награды турнира претендуют около 60 атлетов из четырех регионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 2023 году соревнования проводятся в новом формате. Теперь участники определяют сильнейшего не только в командном первенстве, но и в личном.
У мужчин в финал вышли брестская и гомельская дружины. По сумме трех одиночных поединков и двух парных победа досталась ребятам из города над Бугом. У женщин викторию праздновали минчанки.
Алексей Конах, главный тренер национальной команды Беларуси по бадминтону:
Кубок Беларуси позволяет тренерскому штабу просматривать молодые таланты, так как здесь выступают как молодые, так и взрослые спортсмены. В национальную команду мы выбираем по результатам, опираемся на чемпионат Республики Беларусь, это главный старт. Сильнейший попадает.
Отметим, в личном первенстве у мужчин заявилось 25 спортсменов, у женщин – 29. Победитель определится в пятницу, 27 января.
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