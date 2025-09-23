Супруги Смольские выиграли спринтерские гонки на ЧБ по летнему биатлону

Динара и Антон Смольские выиграли спринтерские гонки на чемпионате Беларуси по летнему биатлону в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У женщин на дистанции 7,5 километра отменные кондиции продемонстрировала Динара Смольская, Анна Сола заняла второе место, тройку сильнейших замкнула Ксения Воробей. У мужчин Антон Смольский подтвердил статус лидера национальной команды. Он показал в гонке лучшее время, вслед за ним расположился Максим Воробей. А бронза – на счету Дмитрия Лазовского.

Антон Смольский, победитель спринтерской гонки чемпионата Беларуси по летнему биатлону:

Рад, что удалось победить. Как бы это странно ни звучало, но конкуренция у мужчин была, есть и будет. И я этому рад, что не дают парню расслабляться ни на секунду и жаждут победы. В мою очередь уже нужно работать, дабы держать свой уровень.

За Динару также рад. Она провела хорошую гонку, очень грамотно и технично двигалась по дистанции. Неплохо стреляла. Мы выходили на старт с мыслями о качественной работе. Не было никакого волнения, никакого напряжения. Исключительно было настроение хорошо поработать.

Программу чемпионата Беларуси по летнему биатлону в Раубичах завершат гонки с массовым стартом.