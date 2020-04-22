Белорусские врачи рассказали, как сдают плазму для больных коронавирусом и кто может стать донором

Новости Беларуси. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы максимально ускорить процесс подготовки плазмы к переливанию, медики используют специальную технологию. Она позволяет за 5-6 часов получить полностью готовую к использованию жидкость. Переливание не спасает пациента от вируса, но такая своего рода поддержка иммунитета – пока единственный и достаточно действенный способ лечения во всем мире. В Витебске стали сдавать плазму крови люди, перенёсшие COVID-19

Антитела в плазме переболевшего после переливания обеспечивают в организме инфицированного рост иммунитета, а это может ускорить процесс выздоровления.

Алла Новик, заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов РНПЦ транфузиологии и медицинских биотехнологий:

Пациент становится донором, если он проходит по всем нашим показаниям. Он сдает анализ крови общий, он осматривается терапевтом. То есть у него нет противопоказаний к донорству, возраст у него – от 18 до 60 лет. Он становится донором. Каждая доза плазмы проходит патоген-редукцию. Она становится безопасной в плане вирусов, бактерий и простейших. Результаты будут, конечно, хорошие, я надеюсь, потому что по мировым данным, по литературным данным есть толк в нашей работе. «Здоровому человеку лучше подумать о больном». Истории выздоровевших от COVID-19, которые стали донорами плазмы

Забор крови организован по всей стране. В Витебске плазму сдали четыре человека. При этом процедуру после небольшого перерыва можно повторить. Главное, чтобы показания к сдаче были в норме и, безусловно, желание помогать только крепло.