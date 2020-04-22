Белорусские врачи рассказали, как сдают плазму для больных коронавирусом и кто может стать донором
Новости Беларуси. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы максимально ускорить процесс подготовки плазмы к переливанию, медики используют специальную технологию. Она позволяет за 5-6 часов получить полностью готовую к использованию жидкость.
Переливание не спасает пациента от вируса, но такая своего рода поддержка иммунитета – пока единственный и достаточно действенный способ лечения во всем мире.
В Витебске стали сдавать плазму крови люди, перенёсшие COVID-19
Антитела в плазме переболевшего после переливания обеспечивают в организме инфицированного рост иммунитета, а это может ускорить процесс выздоровления.
Алла Новик, заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов РНПЦ транфузиологии и медицинских биотехнологий:
Пациент становится донором, если он проходит по всем нашим показаниям. Он сдает анализ крови общий, он осматривается терапевтом. То есть у него нет противопоказаний к донорству, возраст у него – от 18 до 60 лет. Он становится донором.
Каждая доза плазмы проходит патоген-редукцию. Она становится безопасной в плане вирусов, бактерий и простейших. Результаты будут, конечно, хорошие, я надеюсь, потому что по мировым данным, по литературным данным есть толк в нашей работе.
«Здоровому человеку лучше подумать о больном». Истории выздоровевших от COVID-19, которые стали донорами плазмы
Забор крови организован по всей стране. В Витебске плазму сдали четыре человека. При этом процедуру после небольшого перерыва можно повторить. Главное, чтобы показания к сдаче были в норме и, безусловно, желание помогать только крепло.
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Мы сегодня заготовим от каждого донора по 600 миллилитров плазмы. Стандартно переливается от 4 до 7 миллилитров на килограмм реципиента. Это 3-4 трансфузии. Поэтому от одного донора, скажем так, будет на одного реципиента. Поэтому мы нуждаемся на сегодняшний день в донорах. И мы видим сейчас, что вот-вот только начинается достаточно большое количество тех, кто выздоровел. Поэтому мы ждем их в донорских наших центрах.