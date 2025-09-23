Накануне Дня машиностроителя награды вручили лучшим работникам ОАО «Интеграл»

Национальным воплощением высоких технологий в массовом промышленном производстве является холдинг «Интеграл». И накануне Дня машиностроителя чествовали лучших работников предприятия. Отметили более 30 сотрудников. Всего же в холдинге задействованы свыше 5 тысяч человек. К слову, предприятие белорусской микроэлектроники за последние несколько лет показывает хорошую динамику экономического роста. Внедряют новые разработки. Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 2 с половиной тысяч интегральных микросхем.

Юлия Рябова, оператор диффузионных процессов ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»: Мы производим микросхемы. Это очень многоступенчатый процесс. Длинный маршрут происходит, но не все так быстро длится. Может, месяц-два, а то и более. Потому что это идет под воздействием высокой температуры, где у нас бывает и 1 200 градусов. Поэтому процессы могут идти сутками. Мы можем поставить и через сутки, через двое только достать этот процесс.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

У нас самая стратегическая отрасль – это промышленность. Город поистине промышленный город, у нас сконцентрировано много промышленных предприятий, в том числе «Интеграл», где мы сегодня находимся. Конечно же, это предприятие, которое достигло очень многих результатов и является сейчас примером, как необходимо работать, как необходимо адаптироваться в непростое время, показывая хорошие очень результаты.

День машиностроителя в Беларуси отметят 28 сентября. Стоит отметить, что в столице находятся крупнейшие предприятия отрасли, такие как МАЗ, МЗКТ, Минский тракторный и подшипниковый заводы.