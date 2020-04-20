«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

Новости Беларуси. Словом и делом. Белорусские компании и госучреждения продолжают оказывать помощь медикам. Выразить благодарность врачам и поддержать их в борьбе с COVID-19 многие решили материально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больницы страны получают медицинские маски, респираторы, спецкостюмы.

Так, белорусские IT-компании передали медикам крупную партию респираторов. Несмотря на повышенный мировой спрос, поставку удалось осуществить всего за 10 дней. Респираторы имеют высокий уровень защиты и позволяют медикам до 8 часов работать в полной безопасности. Кстати, именно такие фильтрующие маски для оказания помощи инфицированным рекомендует Всемирная организация здравоохранения. О тех, кто не остался в стороне – материал Ксении Худолей. Спрос и уважение. Именно так сейчас характеризуют ситуацию на мировом рынке медицинских товаров. Маски, перчатки и спецкостюмы становятся причиной торгового переполоха. Поставки средств индивидуальной защиты, которые сейчас необходимы многим странам в борьбе с COVID-19, спонтанно меняют логистику, а упреки в «перехвате» товарных партий выходят за пределы «закрытых» границ.

На днях в перекупке груза прямо на взлетной полосе Америку упрекнули Франция, Германия и Канада. В менее глобальных масштабах на «черном рынке» торгуют и простые смельчаки. Единичные случаи есть и в Беларуси. За чем же охотятся покупатели?

Ксения Худолей, корреспондент:

На вес золота сейчас фильтрующие маски (или респираторы). Их классифицируют по уровню защиты. Роль играет и материал, из которого сделаны, и наличие вот такого клапана. Последние две удерживают более 90 % загрязнения. Они в приоритете. Причем, повторюсь, для медиков. Именно такие респираторы ВОЗ рекомендует для работы с инфицированными пациентами.

Сражаться с COVID-19 на передовой в фильтрующих масках 2-го класса врачи могут на протяжении 8 часов. Производство респираторов налаживают и в Беларуси. Процесс запущен и оптимизирован. А пока возможность и желание помочь нашим докторам находят те, кто далек от медицины профессией, но не сердцем.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

К нам поступила партия респираторов 2-го класса, которые предоставили компании EPAM, Game Stream и Wargaming. Это средства защиты, которые сейчас остро необходимы и которые сейчас очень быстро расходуются в связи с ростом эпидемии. Хочу выразить слова благодарности людям, которые неравнодушны, которые проявляют свою активную жизненную позицию, в то время как государство затрачивает огромные средства, подставляют плечо помощи. Спасибо! Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков

«Спасибо» – это именно то, что вместе с гуманитарной помощью хотели передать врачам IT-компании. 700 тысяч респираторов с высоким классом защиты доставили за 10 дней, и уже завтра (21 апреля) они подкрепят амуницию больниц всех регионов. Онколог из Гомеля: помогите врачам, медсестрам, санитаркам сдержать распространение этого вируса Посильную помощь медучреждениям продолжают оказывать министерства и ведомства. Тысяча одноразовых комбинезонов передана в столичную больницу скорой помощи. Спецкостюмы сейчас необходимы в хирургическом отделении, чтобы защитить персонал от высоких рисков заражения.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи Минска:

Если в смену у нас работают порядка 600 сотрудников, обеспечить всех одновременно комбинезонами, наверное, мы не в состоянии, потому что такого количества у нас нет. Очень большая благодарность от всего коллектива клиники Министерству внутренних дел за то, что оказали гуманитарную помощь в виде тысячи вот этих комбинезонов. Я думаю, нам их хватит по крайней мере хотя бы на неделю работы. Спасибо большое!