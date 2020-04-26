«Милиционеры всегда с людьми». В Минске делегация МВД почтила память жертв чернобыльской трагедии

Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Наши милиционеры были первыми, кто оказывал помощь гражданам при отселении, при охране общественного порядка, когда люди уехали, охраняли их имущество, несли службу, чтобы никто туда не зашел, мародеров чтобы не было. Как и всегда, первые кто – милиционеры. Милиционеры всегда с людьми.

В МВД те, кто у нас при исполнении еще, кто аттестован – только три сотрудника на сегодня, я по себе это знаю, сам был ликвидатором. Начальник нашего института могилевского и начальник уголовного розыска – те, кто еще служит сегодня.