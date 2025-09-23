Сборная Беларуси по футболу среди девушек уступила россиянкам на Турнире развития УЕФА

Сборная Беларуси по футболу среди девушек, чей возраст не превышает 15 лет, потерпела второе поражение на Турнире развития УЕФА в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команде Татьяны Киосе противостояла дружина России. Соперницы нашей сборной в первом тайме забили три мяча. На старте второй половины встречи белоруски оформили гол престижа. Выход один на один с вратарем реализовала воспитанница РГУОР Дарья Андреева. Впрочем, наша команда на 60-й минуте все же пропустила и четвертый мяч.

Татьяна Киосе, главный тренер сборной Беларуси (U-15):

Выдалась достаточно сложная, тяжелая игра. Физически было сложно, особенно первый тайм. Перед вторым уже внесли корректировки. Девчонки, как уже заметно, пошли более агрессивно, уверенно, забитый гол тому доказательство. Такие игры нужны. Чем больше для нас, тем лучше. Это огромный опыт. Поэтому мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что. Разберем, подскажем и с новыми силами в новый бой.

Заключительный матч турнира наши девушки проведут в пятницу, 26 сентября. Оппонентками сборной Беларуси станут футболистки из Черногории.