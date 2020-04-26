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Необычный паломник. Под Могилёвом аист прошёл почти 12 километров вместе с прихожанами

26 апреля 2020 14:17
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Новости Беларуси. Крылья крестного хода. Аист прошёл почти 12 километров вместе с прихожанами Белыничской церкви с чудотворной иконой Божьей Матери,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом верующие отметили день почитания этой святыни. 

Необычный паломник. Под Могилёвом аист прошёл почти 12 километров вместе с прихожанами -1

Птица не летела, а именно шла крестным ходом из Могилёва до Белыничей, лишь изредка поднимаясь в небо, чтобы нагнать остальных паломников.

Как рассказали участники похода, аист подлетал до хоругви и затем снова шёл, не боясь ни людей, ни проезжающих мимо машин и фур. Так продолжалось более 4 часов.

Необычный паломник. Под Могилёвом аист прошёл почти 12 километров вместе с прихожанами -4

«Крылатого подвижника» уговаривали отдохнуть или вернуться с заходом солнца. Но аист, вероятно, принял бесповоротное решение дойти до цели.

Необычный паломник. Под Могилёвом аист прошёл почти 12 километров вместе с прихожанами -7

На последнем привале в лесу (за 2 километра до города) он, окружённый людьми, внимательно выслушал молитвы, а затем подошёл прямо к иконе и приложился клювом к образу. А после привала продолжил свой крестный ход до конца. Свидетели проявления «птичей веры» окрестили аиста «чудесным крестоходцем».

# Необычное # общество # Фотофакт

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