Необычный паломник. Под Могилёвом аист прошёл почти 12 километров вместе с прихожанами

Новости Беларуси. Крылья крестного хода. Аист прошёл почти 12 километров вместе с прихожанами Белыничской церкви с чудотворной иконой Божьей Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом верующие отметили день почитания этой святыни.

Птица не летела, а именно шла крестным ходом из Могилёва до Белыничей, лишь изредка поднимаясь в небо, чтобы нагнать остальных паломников.

Как рассказали участники похода, аист подлетал до хоругви и затем снова шёл, не боясь ни людей, ни проезжающих мимо машин и фур. Так продолжалось более 4 часов.