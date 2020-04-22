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Робот будет измерять температуру в Национальном аэропорту «Минск». Как он работает?

22 апреля 2020 16:09
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» измерять температуру будет робот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его в качестве безвозмездной помощи передала китайская компания-резидент парка «Великий камень».

Робот будет измерять температуру в Национальном аэропорту «Минск». Как он работает?-1

Робот будет измерять температуру в Национальном аэропорту «Минск». Как он работает?-3

Робот будет измерять температуру в Национальном аэропорту «Минск». Как он работает?-5

Аппарат для дистанционного измерения температуры разработан совсем недавно. Пока им смогут воспользоваться гости аэропорта. Прорабатывают вопрос установки таких технологий в местах пропуска самих работников воздушной гавани. На специальном мониторе, который прилагается к роботу, показывается температура тела. Такой робот применялся и в Китае в период эпидемии коронавируса.

Робот будет измерять температуру в Национальном аэропорту «Минск». Как он работает?-8

Робот будет измерять температуру в Национальном аэропорту «Минск». Как он работает?-10

Вячеслав Хоронеко, генеральный директор Национального аэропорта «Минск»:
На экране появляется уже изображение, лицо, загорается красным цветом экран, если вдруг у человека обнаружилась повышенная температура. В первую очередь, мы хотим его опробовать буквально, может быть, сегодня – завтра в зале прилета международного сектора.

Робот будет измерять температуру в Национальном аэропорту «Минск». Как он работает?-13

Робот будет измерять температуру в Национальном аэропорту «Минск». Как он работает?-15

Ло Чжаньхой, советник посольства КНР в Беларуси:
Мы очень благодарим, что во время возникновения нового типа коронавируса в Китае белорусское правительство своевременно предоставило и моральную, и гуманитарную помощь. Поэтому в ответ китайская сторона делает гуманитарную помощь.

«Интеллектуальное оборудование» – китайская компания, работающая в области искусственного интеллекта. Предприятие ведет разработки в Беларуси и КНР.

Робот будет измерять температуру в Национальном аэропорту «Минск». Как он работает?-18

Робот будет измерять температуру в Национальном аэропорту «Минск». Как он работает?-20

# Коронавирус # общество # Вячеслав Хоронеко # Ло Чжаньхой # Фотофакт

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