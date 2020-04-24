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Медпрепараты, антисептики и средства защиты. В Минск прибыла гуманитарная помощь из Польши

24 апреля 2020 14:38
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Новости Беларуси. Добрососедская помощь из Варшавы 24 апреля прибыла в Минск. Часть необходимого груза еще утром доставили в несколько больниц Гродненской области, где проживает много представителей польской диаспоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медпрепараты, антисептики и средства защиты. В Минск прибыла гуманитарная помощь из Польши -1

Медпрепараты, антисептики и средства защиты. В Минск прибыла гуманитарная помощь из Польши -3

Всего польская сторона для борьбы с коронавирусом передала нашей стране 80 тысяч литров антисептиков и дезинфицирующих средств, 100 тысяч хирургических масок, а также лекарственные препараты. Это первая такая значительная помощь для Беларуси от страны из Европейского Союза.

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Медпрепараты, антисептики и средства защиты. В Минск прибыла гуманитарная помощь из Польши -6

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Во-первых, я хочу выразить слова искренней благодарности за действительно такой добрососедский жест, солидарность, которую наша добрая соседка, страна Республика Польша, оказала нам. Надеемся на дальнейший успешный диалог. Хочу заверить, что эта помощь, которая пришла сегодня, будет распределена непосредственно в медицинские учреждения, которые на сегодняшний день ведут борьбу с коронавирусом.

Медпрепараты, антисептики и средства защиты. В Минск прибыла гуманитарная помощь из Польши -9

Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси:
Если у нас будет такой подход, что мы можем разом, солидарно с ним бороться, мне кажется, у нас намного лучше шансы, что мы победим, именно совместно победим. Этого врага, которого не видно, но который опасен, к сожалению.

Добавим, помощь передана Республиканскому центру медицинского реагирования.

Медпрепараты, антисептики и средства защиты. В Минск прибыла гуманитарная помощь из Польши -12

Медпрепараты, антисептики и средства защиты. В Минск прибыла гуманитарная помощь из Польши -14

# Коронавирус # общество # Артур Михальский # Борис Андросюк # Фотофакт

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