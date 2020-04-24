Медпрепараты, антисептики и средства защиты. В Минск прибыла гуманитарная помощь из Польши

Новости Беларуси. Добрососедская помощь из Варшавы 24 апреля прибыла в Минск. Часть необходимого груза еще утром доставили в несколько больниц Гродненской области, где проживает много представителей польской диаспоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего польская сторона для борьбы с коронавирусом передала нашей стране 80 тысяч литров антисептиков и дезинфицирующих средств, 100 тысяч хирургических масок, а также лекарственные препараты. Это первая такая значительная помощь для Беларуси от страны из Европейского Союза. Предприятие «Витязь» передало в больницы Витебска 5 термостатов и 15 микроволновых печей

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Во-первых, я хочу выразить слова искренней благодарности за действительно такой добрососедский жест, солидарность, которую наша добрая соседка, страна Республика Польша, оказала нам. Надеемся на дальнейший успешный диалог. Хочу заверить, что эта помощь, которая пришла сегодня, будет распределена непосредственно в медицинские учреждения, которые на сегодняшний день ведут борьбу с коронавирусом.