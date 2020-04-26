В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая

Новости Беларуси. Очередной транш гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом прибыл в Беларусь из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиарейсом из Пекина в Минск доставлен медицинский груз весом почти 50 тонн.

Безвозмездно белорусской стороне переданы реагенты для тестов на COVID-19, необходимые средства защиты: маски, перчатки, очки и респираторы, а также медикаменты. Лекарственные средства были выбраны в соответствии с запросами. В Беларуси выздоровели 1695 заражённых коронавирусом

В частности, получено противовирусное средство «Фавипиравир», которое уже доказало свою эффективность в лечении коронавируса. Груз был собран белорусскими и китайскими организациями и предприятиями.

Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

По решению главы государства нами осуществлена доставка гуманитарного груза, собранного регионами-побратимами Китайской Народной Республики. В общей сложности здесь порядка 47 тонн, это 500 метров кубических груза. «Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси