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В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая

26 апреля 2020 12:17
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Новости Беларуси. Очередной транш гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом прибыл в Беларусь из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиарейсом из Пекина в Минск доставлен медицинский груз весом почти 50 тонн. 

В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая-1

Безвозмездно белорусской стороне переданы реагенты для тестов на COVID-19, необходимые средства защиты: маски, перчатки, очки и респираторы, а также медикаменты. Лекарственные средства были выбраны в соответствии с запросами.

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В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая-4

В частности, получено противовирусное средство «Фавипиравир», которое уже доказало свою эффективность в лечении коронавируса. Груз был собран белорусскими и китайскими организациями и предприятиями.

В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая-7

Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
По решению главы государства нами осуществлена доставка гуманитарного груза, собранного регионами-побратимами Китайской Народной Республики. В общей сложности здесь порядка 47 тонн, это 500 метров кубических груза.

«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси

В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая-10



Китай поддерживает нашу страну в борьбе с COVID-19 не в первый раз: на прошлой неделе Пекин направил в Беларусь груз весом более 30 тонн. Первая же партия помощи прибыла еще 1 апреля. 

# Коронавирус # общество # Анатолий Долголевец # Фотофакт

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