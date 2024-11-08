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Новости по тегу #Анастасия Дехтяр

Институт кино и телевидения Санкт-Петербурга представил особую методику производства фильмов
08 ноября 2024 09:10

Институт кино и телевидения Санкт-Петербурга представил особую методику производства фильмов

Яркие образы и новые имена – чем кинофестиваль «Лістапад» покоряет зрителя?
03 ноября 2024 21:20

Яркие образы и новые имена – чем кинофестиваль «Лістапад» покоряет зрителя?

Новейшие технологии и мощные «Полонезы» – насколько белорусские военные готовы к защите границы?
30 июня 2024 18:35

Новейшие технологии и мощные «Полонезы» – насколько белорусские военные готовы к защите границы?

Скопление техники ВСУ на белорусской границе – какие прогнозы дают эксперты?
30 июня 2024 18:29

Скопление техники ВСУ на белорусской границе – какие прогнозы дают эксперты?

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии
02 июня 2024 18:56

Иностранцы бегут от еврорежима? Граждане ЕС, переехавшие в Беларусь, об обратной стороне демократии

Как в Военной академии готовятся к параду 3 июля – посетили тренировки курсантов
19 мая 2024 18:25

Как в Военной академии готовятся к параду 3 июля – посетили тренировки курсантов

«Его на смех подняли». Как в Беларуси создали первый партизанский отряд – о подвиге Василия Коржа
27 января 2024 14:05

«Его на смех подняли». Как в Беларуси создали первый партизанский отряд – о подвиге Василия Коржа

Премьера на СТВ! Судьбы и подвиги героев в цикле «Партизанская сторона» – не пропустите!
27 января 2024 13:25

Премьера на СТВ! Судьбы и подвиги героев в цикле «Партизанская сторона» – не пропустите!

«Понял, что влюбился в небо» – выпускники авиафакультета поделились эмоциями от получения погон
29 октября 2023 17:14

«Понял, что влюбился в небо» – выпускники авиафакультета поделились эмоциями от получения погон

«Нам хлеб убирать надо!» Спросили у комбайнера, боится ли он войны
30 июля 2023 16:58

«Нам хлеб убирать надо!» Спросили у комбайнера, боится ли он войны

«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!
30 июля 2023 16:58

«Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ!

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?
30 июля 2023 16:58

«Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей?