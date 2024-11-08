Новости по тегу #Анастасия Дехтяр

Суть в контроле процесса на всех этапах: от идеи до дебюта ленты. И на каждом – поддержка от учреждения образования. Такой метод применяют уже три года и за это время студенты сняли более 100 кинокартин.
Фестивальные фильмы показывают не только в Минске, но и в других городах – от мала до велика, чтобы как можно больше зрителей могли окунуться в мир настоящего кино, настоящего искусства.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00