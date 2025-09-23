В Минске в 2025-м проведён ремонт систем пожарной автоматики в 38 общежитиях

С начала года в столице проведен ремонт систем пожарной автоматики в 38 студенческих и рабочих общежитиях. Эти меры направлены на повышение уровня безопасности в зданиях с массовым скоплением людей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как показывает практика, основные причины возгораний в общежитиях – нарушения правил эксплуатации электроприборов и неосторожное обращение с огнем. С начала года инспекторы обследовали свыше 300 объектов. При проверке особое внимание уделяют исправности противопожарного оборудования.

Виталий Суша, начальник Минского городского управления МЧС:

В том числе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на сегодняшний момент проводим работу по профилактике пожаров и возгораний в чердачных и подвальных помещениях, для чего все сотрудники государственного пожарного надзора принимают участие в соответствующих рейдах и проверочных мероприятиях по жилым домам с целью установления нарушений.