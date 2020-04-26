О специальном фонде для медиков, ситуации на рынке труда и о ценах на продукты. Рассказывает Елена Манкевич

Новости Беларуси. Как обстоят дела на рынке труда Беларуси, что показывает мониторинг цен и куда обращаться, если COVID-19 сильно усложнил жизнь? На эти и другие вопросы в программе «Неделя» отвечает Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси. Юлия Огнева, СТВ:

Елена Николаевна, Федерация профсоюзов практически сразу же отреагировала на оказание помощи. Тут и медики, тут и не только медики. Давайте все-таки начнем с медицинского персонала. Создан специальный фонд. Расскажите, как он формируется? О специальном фонде для медиков: выплаты составят от 600 до 5000 рублей

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

В этот фонд отчисляют деньги все наши отраслевые профсоюзы, федерации в том числе. Фонд страхования направлен на то, чтобы из него получали помощь, страховку так называемую, те медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией. Но это не только врачи, это и средний медицинский персонал, и водители скорой помощи, и остальные. Принято было решение, что из него они будут получать от 600 до 5 000 рублей. Кто уходит на больничный лист из-за того, что он заразился коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности, будет получать 600 рублей из этого фонда. Тем, кто получит инвалидность в итоге, если вдруг такие ситуации будут возникать, тоже предусмотрены выплаты, но уже более высокого порядка. В случае гибели медицинского работника или человека, который был связан, помогал, оказывал помощь, то уже порядка 5 000 рублей семье этого человека. Те медики, которые будут находиться на больничном до 21 дня, кто будет заражен и перенесет в более легкой форме, тем будут оказывать помощь непосредственно наши профсоюзные организации здравоохранения. Они будут порядка 200 рублей направлять каждому человеку, кто будет находиться на таком больничном листе – именно медикам.

Юлия Огнева:

Я так понимаю, что выплаты уже начались? Елена Манкевич:

Выплаты у нас уже идут. Порядка 15 тысяч уже выплачено из этого фонда. На сегодняшний момент там уже саккумулировано 520 тысяч рублей, и 72 тысячи рублей – это пожертвования индивидуальных лиц. Юлия Огнева:

Медики нуждаются не только в материальной помощи. Насколько известно, Федерация профсоюзов Беларуси очень активно подключилась к обеспечению средствами защиты. Расскажите. «Мы объявили акцию «Справимся вместе» Елена Манкевич:

Мы объявили акцию «Справимся вместе». Мы от имени федерации закупили уже порядка 16 тысяч костюмов и поставили их в различные учреждения здравоохранения. Наши отраслевые профсоюзы делают то же самое. Плюс горячее питание. Юлия Огнева:

Материальная помощь может понадобиться не только медикам, в этой части вы продумывали? «Мы приняли решение о создании на каждом предприятии, где есть профсоюз, касс взаимопомощи»

Елена Манкевич:

Да, эту ситуацию мы увидели в конце февраля – начале марта, произошли первые случаи. Мы поняли, что она будет развиваться по аналогии с другими странами. Мы приняли решение о создании на каждом предприятии, где есть профсоюз, касс взаимопомощи. То есть 50 % всех средств, которые собираются из отчислений, которые люди направляют (это 1 % от заработной платы), абсолютное большинство этих средств остается в самой первичной профсоюзной организации. 50 % от него направляется непосредственно на оказание помощи, работникам предусмотрено. «Уже 4 миллиона 200 тысяч направлено на выплаты людям» Первая волна была – это, конечно, закупка дезрастворов, обеззараживающих средств, мыла, обеспечение перчатками, где это необходимо, масками. Потом были составлены списки на каждом предприятии людей, которые наиболее нуждаются в этой помощи. В среднем в кассах взаимопомощи, о которых мы говорим, уже 4 миллиона 200 тысяч направлено на выплаты людям. О ситуации на рынке труда: «Достаточно стабильная» Юлия Огнева:

Вы наверняка видите обстановку в целом. Какова сейчас ситуация на рынке труда?

Елена Манкевич:

Достаточно стабильная. Если мы с вами будем говорить о вакансиях и о безработице, то, по официальным данным, она у нас сейчас на уровне 0,2 %. Аналогичный период прошлого года показывал 0,4 %. То есть мы видим, что, в принципе, она стабильна. Мы проводим еженедельно сейчас мониторинг занятости людей по отраслям промышленности, где есть наша профсоюзная организация. И по итогам прошлой недели у нас данные, что порядка 19 тысяч человек находились в простое от 1 до 10 дней, 12,5 тысячи работали неполный рабочий день и порядка 25 тысяч человек находились в социальных отпусках – как в оплачиваемых, так и неоплачиваемых. Я могу сравнить с предыдущей неделей. Если мы говорим о первой позиции, то есть о людях, которые не трудились, были в простоях, то увеличение, по нашим данным, на 3 600 человек. Что касается неполного рабочего дня, там чуть больше 1 000. И там, где люди в социальных отпусках, тоже несущественная цифра. Если брать в целом по стране и о каких-то тенденциях, это не совсем корректно, потому что четких данных нет. Но я хочу сказать, что это небольшое количество людей, совсем небольшое. Юлия Огнева:

То есть экономика работает? Елена Манкевич:

Мы видим, что экономика действительно работает.

Юлия Огнева:

Еще одна сфера, в том числе ваших интересов – это мониторинг цен. Чего скрывать, в последнее время ситуация если не напряженная, то уж точно требует повышенного внимания. Расскажите, что вы наблюдаете, что видите? О ценах в Беларуси: «Мы проводим еженедельный мониторинг по 25 основным позициям» Елена Манкевич:

Сейчас мы проводим еженедельный мониторинг по 25 основным позициям, которые наиболее востребованы у людей. Когда мы смотрели, на что ажиотажный спрос изначально был, какие позиции сейчас, это прежде всего продукты длительного хранения: крупы, макароны, мука, какие-то предметы гигиены, та же самая туалетная бумага. И, кроме этого, еще молоко и мясо, особенно консервы – как тушенка, рыбные, которые могут храниться. Вот мы начали этот анализ. Первые мониторинги нам показали, что крупы пошли вверх и достаточно серьезно. Если до этого ситуация с гречневой крупой была, о пшенной говорили, то мы обратили внимание, что и рис пошел, в цене начали подыматься и овсяные хлопья – все это параллельно, и мука стала подтягиваться. Мы вышли с предложением, чтобы ввели регулирование цен на социально значимые товары И мы тогда вышли с предложением на правительство о том, чтобы ввели регулирование цен на этот период на социально значимые товары, которые пользуются повышенным спросом населения. Причем мы понимаем, что ряд позиций у нас завозится.

Что касается остального – ежемесячные мониторинги – то есть сезонность, о которой мы можем говорить. Допустим, это отдельные виды фруктов, овощи (сейчас пошел новый процесс выращивания – освещение другое, другие удобрения идут). Плюс мы смотрим на мясные продукты (свинина, говядина), молоко, яйца, сметана – то, что люди берут, то, что пользуется (спросом – прим. ред.). Рост цен есть, он несущественный. У нас будет мониторинг в конце этого месяца, у нас уже будут цены. Я думаю, к 29 числу сможем озвучить уже более… «На импортные товары рост цен существенный» Юлия Огнева:

На импортные товары все-таки существенный. Елена Манкевич:

На импортные товары рост цен существенный. Все же в магазин ходим, все прекрасно понимаем. Особенно там, где, как я называю, мелочовка. Это те товары, которые необходимы даже для дезинфекции, для обработки квартир, для мытья, для стирки, порошки, мыло и все остальное. Это называется «ползущие цены»: они медленно, но верно ползут сейчас. «Профсоюзы всегда выступали о том, что цены могут расти, когда растут зарплаты и доходы людей» Юлия Огнева:

С другой стороны, у нас же свободное ценообразование. Тоже не сильно ограничишь.

Елена Манкевич:

Да, но профсоюзы всегда выступали о том, что цены могут расти, когда растут зарплаты и доходы людей. Сейчас мы не видим снижения доходов. Мы видим занятость, мы сегодня с вами уже обсуждали эту тему, но зарплаты же настолько не выросли за этот квартал. Откуда ему взяться сейчас, этому росту цен? Юлия Огнева:

На чем в ближайшее время сосредоточит свои усилия Федерация профсоюзов Беларуси в связи с ситуацией, которая продолжает так или иначе быть не очень простой – пока, какое-то время?