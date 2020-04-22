«Здоровому человеку лучше подумать о больном». Истории выздоровевших от COVID-19, которые стали донорами плазмы

Новости Беларуси. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы. Иванна впервые после выписки из больницы сдает кровь не для отчета в собственной карте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плазма, которая будет получена у экс-пациентки минской инфекционки, станет лекарством для тех, кто остался бороться с COVID-19 в больничных палатах. Белорусские врачи рассказали, как сдают плазму для больных коронавирусом и кто может стать донором

Иванна Петрова, донор плазмы:

Позвонили из РНПЦ трансфузиологии мужу сначала (он первый выписался из больницы). Предложили, он пришел, сдал плазму. Потом, чуть позже, выписалась я. Точно так же, как контакт, видимо, Минздрав предоставляет данные, тоже перезвонили. Поскольку муж уже прошел эту процедуру – ничего страшного в ней не было замечено, поэтому я тоже согласилась, потому что не было страха, что это не больно. Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться

Желающие поделиться плазмой с тяжелыми пациентами уже есть. Только в РНПЦ ежедневно забор крови проводят у 5-10 переболевших. Георгий о таком способе помочь землякам узнал в интернете еще на больничной койке. Молодой человек уже тогда решил: как только поправится – станет донором.