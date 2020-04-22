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Гродненские спасатели собрали копилку помощи для медиков

22 апреля 2020 14:24
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Новости Беларуси. Спасатели Беларуси окажут финансовую помощь медикам для борьбы с коронавирусной инфекцией. Сейчас в каждом подразделении МЧС идёт сбор средств,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские спасатели собрали копилку помощи для медиков-1



Для этого установлены специальные копилки. В Гродненском областном управлении МЧС её заполнили практически сразу после появления.

Гродненские спасатели собрали копилку помощи для медиков-3

Объяснить это достаточно просто. По словам спасателей, они, как никто другой, понимают, что значит рисковать своим здоровьем и жизнью ради других людей.    

Гродненские спасатели собрали копилку помощи для медиков-6

Наталия Живолевская, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:
Мы поддержали инициативу оказания помощи учреждениям здравоохранения, где врачи и медсёстры, другой персонал делают всё, чтобы помочь и спасти. Именно эти цели объединяют наши профессии. Все денежные средства, которые будут собраны работниками МЧС Гродненского гарнизона, будут перечислены на расчётные счета областной клинической инфекционной больницы, а также на расчётные счета центральных районных больниц.

Гродненские спасатели собрали копилку помощи для медиков-9



В некоторых подразделениях спасатели сами закупили средства защиты и антисептики для персонала больниц своего района. В целом же, инициатива по оказанию помощи системе здравоохранения принадлежит медицинской службе МЧС. 

# Коронавирус # общество # Наталия Живолевская # Фотофакт

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