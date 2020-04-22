Гродненские спасатели собрали копилку помощи для медиков

Новости Беларуси. Спасатели Беларуси окажут финансовую помощь медикам для борьбы с коронавирусной инфекцией. Сейчас в каждом подразделении МЧС идёт сбор средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Для этого установлены специальные копилки. В Гродненском областном управлении МЧС её заполнили практически сразу после появления.

Объяснить это достаточно просто. По словам спасателей, они, как никто другой, понимают, что значит рисковать своим здоровьем и жизнью ради других людей.

Наталия Живолевская, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

Мы поддержали инициативу оказания помощи учреждениям здравоохранения, где врачи и медсёстры, другой персонал делают всё, чтобы помочь и спасти. Именно эти цели объединяют наши профессии. Все денежные средства, которые будут собраны работниками МЧС Гродненского гарнизона, будут перечислены на расчётные счета областной клинической инфекционной больницы, а также на расчётные счета центральных районных больниц.