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Чемпионат Беларуси по бадминтону стартовал в Минске

23 сентября 2025 17:24
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Более 80 сильнейших спортсменов принимают участие в главном внутреннем старте – чемпионате Беларуси по бадминтону. Представительный турнир стартовал в столичном Дворце спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по бадминтону стартовал в Минске-2

Борьбу за награды начали команды. Всего на чемпионате их пять: две дружины из Минска и по одной из Гомеля, Бреста и Гродно. Завтра начнутся состязания в личном зачете. Спортсмены разыграют пять комплектов медалей: в одиночном, парном и смешанном разрядах. Главными задачами чемпионата являются не только проверка соревновательной формы в преддверии сезона, но и формирование состава национальной сборной на следующий год.

Подробнее в видео.

Чемпионат Беларуси по бадминтону стартовал в Минске-4

Финальные поединки в личном зачете пройдут в субботу, 27 сентября. Внутренний чемпионат также позволит оценить силы перед III Играми стран СНГ в Азербайджане, на которые наши спортсмены отправятся в конце сентября.

# Спортивные соревнования

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