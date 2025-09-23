Чемпионат Беларуси по бадминтону стартовал в Минске

Борьбу за награды начали команды. Всего на чемпионате их пять: две дружины из Минска и по одной из Гомеля, Бреста и Гродно. Завтра начнутся состязания в личном зачете. Спортсмены разыграют пять комплектов медалей: в одиночном, парном и смешанном разрядах. Главными задачами чемпионата являются не только проверка соревновательной формы в преддверии сезона, но и формирование состава национальной сборной на следующий год.

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