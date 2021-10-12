Как поступить с «целевиками» и что должны сдавать выпускники? Итоги большого совещания у Президента

Новости Беларуси. Национальный госэкзамен с 2023 года, целевые направления от любых организаций и обязательное среднее образование. Дискуссия на более чем три часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие итоги совещания 12 октября во Дворце Независимости? Подробности в репортаже Виктории Ходосок.

На сельхозпредприятии «Могилевский ленок» молодая семья Савченко приехала работать полтора месяца назад. Дарья и ее муж Артем – ветврачи, выпускники Витебской академии ветеринарной медицины. Таких работников здесь очень ждали. А сами молодые специалисты в ожидании первой своей зарплаты. Каждый из них надеется получить не меньше 1 000 рублей. Дали дом, скоро будет первая зарплата. Как живет молодая семья ветеринаров на распределении, читайте здесь. А ведь идти по такому пути, как семья Савченко, торопятся не все абитуриенты. С одной стороны, понять можно: кого-то амбиции тянут в большие города – это дело личное, с другой стороны, примеров масса, когда самостоятельно найти работу молодой специалист, увы, не может.

И тут государство идет навстречу: не хотите ехать в глубинку отрабатывать, пожалуйста, по обновленному Кодексу об образовании любое предприятие или учреждение сможет заключить договор на подготовку необходимых им молодых специалистов. Также отбирать «целевиков» планируют на основе внутреннего экзамена по профильному предмету, а число мест в вузах для таких абитуриентов хотят увеличить. Читайте также: Теперь будет учитываться мотивированность и знания. Что изменится в выдаче целевых направлений абитуриентам? Александр Лукашенко о белорусском образовании: «Давайте определимся, как мы будем принимать в вузы людей» «Справедливое отношение к каждому человеку». Александр Лукашенко назвал главные принципы образования в Беларуси Качеству образования в стране – самое пристальное внимание. Оно и понятно почему. На кону будущее медицины, промышленности, того же образования, да и в целом всей экономики. А это вопрос уже национальной безопасности. Потому сегодняшнее совещание с главой государства было довольно продолжительным. Чуть более трех часов. К дискуссии, а это была именно она, однозначно тщательно готовились. У многих на столе проект нового Кодекса. В том числе и у Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Доброе утро. Прошу вас. Как и договаривались мы ранее, прежде всего, в ходе Республиканского педагогического совета 24 августа этого года, нам сегодня предстоит обсудить новую редакцию Кодекса об образовании, а также изменения, которые предлагается внести в правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения. Встречи в таком формате на уровне Президента давно стали традицией, когда наиболее важные для народа акты законодательства обсуждаются в широком кругу (подробности здесь). На совещании во Дворце Независимости сегодня были не только многим известные личности – профильный министр, ректоры ведущих вузов страны, сенаторы – но и специалисты из регионов. Услышать мнение от разных экспертов – важная деталь всего процесса преобразований. Одно дело уже учиться, совсем другое – поступить. Факультативы в школе, репетиторы после уроков и в выходные – самые ответственные штудируют учебники день и ночь. Платные преподаватели, а тем более платное обучение – вещь недешевая. Потому многие абитуриенты стараются поступить на бесплатное. И это про доступность образования. Она должна быть максимальной.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Еще одно новшество – введение национального экзамена. Споров по такой форме проверки знаний немало. Что хотят сделать специалисты? Объединить выпускные экзамены по русскому и белорусскому языкам и математике с централизованным тестированием. Это позволит снизить нагрузку на учащихся и объективно оценить их знания. Введение единого госэкзамена снизит нагрузку на школьников и учителей? Честное мнение преподавателя читайте здесь. 11-летнее среднее образование станет обязательным в Беларуси. Но при этом не обязательно учиться в школе до выпускного класса. Данная норма также появится в Кодексе. После 9-го класса все желающие могут получить среднее специальное или профессионально-техническое образование. Но сам факт, что база должна быть полноценной.