В Беларуси ранними яровыми засеяно более 40 % отведенных под них площадей. Аграрии наращивают темпы работ, выдерживая технологии, подбирая оптимальный срок для сева той или иной культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогнозируемые в ближайшие дни осадки благоприятно повлияют на всхожесть семян, к тому же закрытие влаги произведено почти на половине площадей, на которых сеялки появятся позже. Лен, свекла, кукуруза, теплолюбивые гречиха и просо – ждут своего времени. Активно ведутся подкормки озимых, вносятся органические удобрения. Рачительные хозяева работают над оптимизацией затрат для производства конкурентной продукции, как на внутреннем так и на внешнем рынках. В 2026 году Беларусь планирует установить новый рекорд по экспорту продовольствия, превысив показатели 2025-го. Речь идет о сумме, превышающей 10 миллиардов долларов.