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Введение единого госэкзамена снизит нагрузку на школьников и учителей? Честное мнение преподавателя

12 октября 2021 18:01
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Новости Беларуси. Одно дело уже учиться, совсем другое – поступить. Факультативы в школе, репетиторы после уроков и в выходные – самые ответственные штудируют учебники день и ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Платные преподаватели, а тем более платное обучение – вещь недешевая. Потому многие абитуриенты стараются поступить на бесплатное. И это про доступность образования. Она должна быть максимальной.  

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Введение единого госэкзамена снизит нагрузку на школьников и учителей? Честное мнение преподавателя-1

Екатерина Лещевич, учитель английского языка Могилевской городской гимназии № 2:  
Сейчас школы готовят к выпускному экзамену в школе. А поступление в университет – это совершенно другой экзамен, другой формат. Таким образом на учащихся и учителей ложится двойная нагрузка. То есть им нужно подготовиться и к выпускным экзаменам в школе, и к вступительным в университет. Теперь, когда введут единый госэкзамен, мне кажется, снизится нагрузка с учащихся и учителей, они будут готовиться уже к одному экзамену, будут знать формат, будут готовиться именно к тем вступительным испытаниям, которые нужны для университета, для будущей жизни. Естественно, родители, наверное, изменят свое отношение к школе. Когда они считают, что школа к поступлению в университет не готовит, для этого существуют какие-то другие люди – репетиторы и так далее – то сейчас, думаю, учителя смогут успешно с этим справляться.  

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# Школы в Беларуси # общество # Екатерина Лещевич # Фотофакт

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