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В Витебской области с приходом тепла активизировались бобры

31 марта 2026 08:13
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В Витебской области с приходом тепла активизировались бобры. Природные архитекторы дружно приступили к ремонту своего жилища после зимовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области с приходом тепла активизировались бобры-2

В дендропарке Суражского лесхоза семья бобров обосновалась 12 лет назад. Свою хатку грызуны возвели неподалеку от одной из смотровых площадок экологической тропы. С людьми они уживаются. Трудиться начинают преимущественно в темное время суток. В апреле-мае у бобров появляется потомство. Поэтому сейчас они стараются ускорить строительство жилища, чтобы молодняк появился в комфортных условиях. Каждый год территория их «апартаментов» увеличивается примерно на треть.

В Витебской области с приходом тепла активизировались бобры-4

Наталья Филончик, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Суражского лесхоза:
Живут они в норах или хатках. Вход всегда расположен под водой для большей безопасности. Ширина живой камеры – около метра, высота – до полуметра. Вход расположен на высоте 20 сантиметров от воды. Но при весенних паводках животные поднимают пол, соскребая землю с потолка. Бобры оказывают благоприятное влияние на экологическую ситуацию. В заводях поселяются моллюски, водные насекомые, водоплавающие птицы и рыба.

Туристам, которые будут посещать экотропу, планируют рассказывать и про суражских бобров. Для того чтобы запечатлеть ночной образ жизни грызунов, сотрудники лесхоза установят фотоловушки. Однако маршрут проложат поодаль от жилища бобров, чтобы случайно им не помешать.

# природа Беларуси # Животные

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