Яркая премьера песни «Летим» – Катя Оушен рассказала, как создавался трек

Юрий Царев, ведущий: У тебя очень интересный подход, половину поешь на русском, половину на английском. Расскажи, как тебе удается это совместить, потому что английский язык в пении и русский язык – это два разных языка. Конечно.

Катя Оушен, певица, автор песен:

Каждый мой сингл выходит на двух языках, на английском и на русском. Это началось с момента работы с британским лейблом. Чтобы, во-первых, и творчество было мое понятно большему количеству людей. Это такая фишка моя как артиста, что больше никто в Беларуси так не делает. На английском, конечно, первое время было очень сложно. Меня штудировали конкретно за каждое слово, чтобы произношение было максимально классным и четким. Но самое интересное, как только стала петь больше на английском, то у меня адаптировался мой аппарат весь под исполнение английское, поэтому можно слышать даже немножко акцент.

Александр Стасевич, ведущий:

Сегодня мы представим зрителю песню «Летим».

Катя Оушен:

Можно по вайбу сразу ощутить, что это весеннее настроение. Прямо сейчас самое время выхода, он, кстати, основан на известной мелодии Бена Кинга «Stand by me». Это неслучайно. Еще в начале 2000-х был кавер на эту песню «For the сause». Мне очень запала эта песня. Я не перекладывала на русский язык «Stand by me». Это мой собственный текст, адаптированный под эту песню.