Есть даже передвижная прививочная станция. Как проходит вакцинация в Берёзе?

Новости Беларуси. Активными темпами проходит иммунизация населения. Первый компонент вакцины от COVID-19 в Беларуси получили почти 2,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полный курс прошли свыше 1,7 миллиона. Желающих защитить себя и своих близких становится больше, а вместе с этим растет и число возможностей получить укол здоровья. Медики готовы вакцинировать в общественных местах, на рынках во время осенних ярмарок и даже на колесах. В Березе, например, по самым многолюдным локациям города курсирует специальный автомобиль, а в Бресте защитить себя с рекламных баннеров призывают известные горожане. Подробнее – в материале Кристины Протосовицкой.

В Березе отмечают настоящий прививочный бум. Теперь, чтобы пройти вакцинацию, не нужно даже заходить в поликлинику. Рядом с медучреждением оборудовали отдельный пункт на колесах. Прием ведет врач – осмотр, беседа – и укол на здоровье. 29-летний Сергей Попов работает администратором в местном магазине. Говорит, и без того крепкий иммунитет нужно поддержать, COVID-19 не щадит и молодых.

Сергей Попов, житель Березы:

Я уколов не боюсь, нормально чувствую себя. Рука живая. Я тоже. Все нормально.

Александр Новицкий, житель Березы:

В первую очередь безопасность себя, семьи, работников и коллег, которые меня окружают. Когда очереди нет, это приятно – не надо ждать, время не теряешь, удобно.

Число желающих пройти вакцинацию с приходом четвертой волны в Березе увеличилось вдвое. Для жителей сегодня доступны два препарата: китайский Vero Cell и российский «Спутник V».

Нелли Малейтина, главный врач Березовской центральной районной больницы имени Э.Э. Вержбицкого:

Прививочная кампания в Березовском районе набирает обороты и идет быстрыми темпами. Сегодня привито более 26 % населения – это больше 16 тысяч. Если мы ежедневно давали прирост 0,5-0,6 %, то в последние дни мы достигли прироста в 1 % и даже чуть более. Вакцинация – это единственный способ защиты от коронавирусной инфекции.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Еще одно ноу-хау города – передвижная прививочная станция. На часах – пять вечера. Бригады медиков подъезжают к самым людным местам, чтобы вакцинировать сразу на месте. И так до одиннадцати вечера. Для многих в Березе это отличная возможность совместить шопинг с важной миссией. На выходных очереди к таким пунктам вакцинации растягивались на десятки человек.

Екатерина Климовец, врач скорой медицинской помощи:

Тут поток людей большой, многие в магазин ходят, поэтому заходят люди. Очень удобное место расположения – каждый день не менее 25 человек прививаются. Для многих удобно, что не надо в поликлинику заходить, очереди стоять. Многие боятся – коронавирус. Для многих проще сюда зайти – тут быстрее. Мы точно так же осматриваем пациента, смотрим все показания и противопоказания, согласие берем. Если какие-то вопросы возникают, какое-то противопоказание – отправляем к терапевту в поликлинику.

Для медиков работа на колесах – дело привычное. Новинку оценили и сами люди. Пенсионерка Анна Романюк пришла уже за второй дозой вакцины – первая инъекция тоже прошла вне стен поликлиники.