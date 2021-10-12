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«Он сидел на третьей парте, прямо здесь». Вот как выглядит школа, в которой учился космонавт Олег Новицкий

12 октября 2021 20:02
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Новости Беларуси. Праздник в невесомости. Белорус Олег Новицкий отмечает юбилей. 12 октября ему – 50 лет. Порядковый номер Олега Новицкого – 114. 340 суток позывной «Казбек» звучит над планетой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Он сидел на третьей парте, прямо здесь». Вот как выглядит школа, в которой учился космонавт Олег Новицкий-1

Но ведь в детстве, говорят учителя, он и не мечтал о полетах к дальним планетам и другим мирам. Олег любил футбол, увлекался географией. Воспитанный и аккуратный. Сидел на предпоследней парте в кабинете английского языка.  

«Он сидел на третьей парте, прямо здесь». Вот как выглядит школа, в которой учился космонавт Олег Новицкий-4

Вероника Кудринецкая, корреспондент:  
43 года назад в этот класс, свой первый класс, пришел Олег Новицкий. Он сидел на третьей парте, прямо здесь. Сегодня здесь сидит Саша Зубкевич. Привет.  
– Здравствуйте.  
– Как учишься?  
– Хорошо.  
– Какие любимые предметы?  

«Он сидел на третьей парте, прямо здесь». Вот как выглядит школа, в которой учился космонавт Олег Новицкий-7

– Русский язык, русская литература, английский.  
– Ты, наверное, знаешь, что в вашей школе учился Олег Новицкий. Сегодня у него день рождения, чего бы ему пожелал?  
– Я хочу ему пожелать успехов, чтобы он еще много раз летал в космос, и, конечно же, здоровья.  

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# Космос # общество # Вероника Кудринецкая # Олег Новицкий # Фотофакт

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