«Он сидел на третьей парте, прямо здесь». Вот как выглядит школа, в которой учился космонавт Олег Новицкий

Новости Беларуси. Праздник в невесомости. Белорус Олег Новицкий отмечает юбилей. 12 октября ему – 50 лет. Порядковый номер Олега Новицкого – 114. 340 суток позывной «Казбек» звучит над планетой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник в невесомости. Белорус Олег Новицкий отмечает юбилей. 12 октября ему – 50 лет. Порядковый номер Олега Новицкого – 114. 340 суток позывной «Казбек» звучит над планетой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но ведь в детстве, говорят учителя, он и не мечтал о полетах к дальним планетам и другим мирам. Олег любил футбол, увлекался географией. Воспитанный и аккуратный. Сидел на предпоследней парте в кабинете английского языка.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
43 года назад в этот класс, свой первый класс, пришел Олег Новицкий. Он сидел на третьей парте, прямо здесь. Сегодня здесь сидит Саша Зубкевич. Привет.
– Здравствуйте.
– Как учишься?
– Хорошо.
– Какие любимые предметы?
– Русский язык, русская литература, английский.
– Ты, наверное, знаешь, что в вашей школе учился Олег Новицкий. Сегодня у него день рождения, чего бы ему пожелал?
– Я хочу ему пожелать успехов, чтобы он еще много раз летал в космос, и, конечно же, здоровья.
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