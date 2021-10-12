«Он сидел на третьей парте, прямо здесь». Вот как выглядит школа, в которой учился космонавт Олег Новицкий

Новости Беларуси. Праздник в невесомости. Белорус Олег Новицкий отмечает юбилей. 12 октября ему – 50 лет. Порядковый номер Олега Новицкого – 114. 340 суток позывной «Казбек» звучит над планетой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но ведь в детстве, говорят учителя, он и не мечтал о полетах к дальним планетам и другим мирам. Олег любил футбол, увлекался географией. Воспитанный и аккуратный. Сидел на предпоследней парте в кабинете английского языка.