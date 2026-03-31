Минчанка за два дня отдала мошенникам полмиллиона рублей

Минчанка за два дня отдала мошенникам почти полмиллиона рублей. 48-летняя женщина попалась на уловки аферистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действовали они по уже не раз отработанной схеме. Правоохранители рассказали подробности.

Алексей Асущенко, начальник отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска:

В Первомайское РУВД Минска обратилась 48-летняя жительница столицы, которой в мессенджере позвонили неизвестные и под предлогом замены домофона убедили сообщить код из СМС. После этого с ней связались ненастоящие сотрудники Нацбанка, лжеправоохранители, которые запугивали уголовной ответственностью и обыском, требовали задекларировать денежные средства и строго запретили кому-либо рассказывать о происходящем.

Женщина поверила звонившим и передала курьерам за два дня 490 тысяч рублей. На третий день аферисты убедили минчанку, что ее автомобиль выставлен мошенниками на аукцион и в дальнейшем будет числиться в угоне. Чтобы избежать проблем, женщине посоветовали срочно продать транспортное средство. Минчанка продала автомобиль, а вырученные 45 тысяч рублей передала курьеру.

Оперативники установили личности и задержали посыльных – 57-летнюю женщину и 69-летнего мужчину. Ранее они стали жертвами аналогичной схемы, а после начали сами забирать деньги у обманутых граждан и отвозить в соседнюю страну для передачи неизвестным. Следователями возбуждено уголовное дело.