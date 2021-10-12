Александр Лукашенко о белорусском образовании: «Давайте определимся, как мы будем принимать в вузы людей»

Новости Беларуси. Введение национального госэкзамена, расширение целевой подготовки и новая редакция Кодекса об образовании. Эти вопросы 12 октября в центре внимания Президента. Во Дворце Независимости прошло совещание по вопросам законодательного совершенствования национальной системы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками мероприятия стали ректоры ведущих вузов страны, сенаторы, а также специалисты из регионов. Качеству образования – самое пристальное внимание, ведь в этой сфере мелочей не бывает. На кону – будущее медицины, промышленности и в целом всей экономики, в том числе ее устойчивости к мировым вызовам, а здесь речь идет уже о национальной безопасности. Работу образовательной сферы разбирали еще во время Республиканского педсовета в конце августа. Цель встречи 12 октября – услышать мнение каждого и обсудить возможные нюансы при введении изменений. Главное требование Президента – справедливое отношение к каждому человеку. У всех должны быть равные возможности получения образования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Встречи в таком формате на уровне Президента давно стали традицией, когда наиболее важные для народа акты законодательства обсуждаются в широком кругу. Корректировка Кодекса и правил приема в образовании – сродни принятию новой Конституции, только, естественно, в данной сфере. Нам и нашим детям по нему жить, учиться, работать. И главное при этом – не навредить. За последние годы государство многое сделало для системы образования. Создана необходимая законодательная база, обеспечивается стабильное финансирование, обучающимся и педагогам оказывается соответствующая социальная поддержка. В то же время видна необходимость дальнейшего повышения доступности и качества образовательных услуг. На педсовете наш министр обстоятельно докладывал о планируемых нововведениях. Параллельно проводились общественные обсуждения, диалоговые площадки, на которых не только прорабатывались предложения от Минобразования, их новеллы, но и фиксировались инициативы от наших педагогов, в том числе родителей, общественности – всех заинтересованных. К слову, вроде бы, объемная работа проведена.

Хотелось бы узнать, все ли предложения были учтены в ходе подготовки Кодекса и правил приема. Если нет, то почему? Мы понимаем, что мир меняется очень быстро, и наша система образования должна так же оперативно подстраиваться под веяние времени. С учетом нашего опыта, наших подходов, мы должны выработать нормальный Кодекс об образовании, чтобы он работал долгие годы. Еще раз подчеркиваю, если не детям нашим, то внукам точно придется учиться, я имею в виду присутствующих здесь, по этим кодексам. Поэтому ошибок быть не должно. Давайте определимся, как мы будем принимать в вузы людей. Или мы нынешнюю систему сохраним, что проще всего, или же мы ее модернизируем существенно. Меня настораживает только одно – за этим централизованным тестированием не всегда виден человек. Это опасно. Поэтому ошибок не должно быть. И еще раз – школа должна быть школой. Это храм. Все это в Кодексе должно быть отражено.