В этом храме крестили супругу Якуба Коласа – история церкви Воскресения Христова в Ошмянах

Паломник-тур начнем с церкви Воскресения Христова. Недавно она отметила свое 140-летие! Когда в Ошмянах обветшала Богоявленская церковь, неравнодушный настоятель Данила Петровский обратился к губернским властям отдать это место под строительство каменного храма. Через 10 лет большой стройки в сентябре 1883-го архиепископ литовский и виленский Александр освятил церковь в честь Воскресения Христова.

Вы спросите: что же в ней особенного? Ведь православных жемчужинок в псевдорусском стиле в Беларуси целое ожерелье. Но именно здесь крестили любимую спутницу и будущую супругу Якуба Коласа – Марию Каменскую. Она появилась на свет в 7 февраля 1891-го. Ее родители приехали в Ошмяны из Свентянского уезда. В семье было семеро детей.