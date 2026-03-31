В этом храме крестили супругу Якуба Коласа – история церкви Воскресения Христова в Ошмянах

Эта панорама похищает сердца. Здесь открываются лучшие виды на ошмянские храмы. Город был многоконфессиональным: дружно соседствовали православные, католики, иудеи, рассказали в программе «Путевка BY».
Ошмяны были частью важного торгового пути! Рассказываем необычные факты об этом городе.
Паломник-тур начнем с церкви Воскресения Христова. Недавно она отметила свое 140-летие! Когда в Ошмянах обветшала Богоявленская церковь, неравнодушный настоятель Данила Петровский обратился к губернским властям отдать это место под строительство каменного храма. Через 10 лет большой стройки в сентябре 1883-го архиепископ литовский и виленский Александр освятил церковь в честь Воскресения Христова.
Вы спросите: что же в ней особенного? Ведь православных жемчужинок в псевдорусском стиле в Беларуси целое ожерелье. Но именно здесь крестили любимую спутницу и будущую супругу Якуба Коласа – Марию Каменскую. Она появилась на свет в 7 февраля 1891-го. Ее родители приехали в Ошмяны из Свентянского уезда. В семье было семеро детей.
Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея им. Ф. К. Богушевича:
Отец, Дмитрий Александрович Каменский, был выпускником Ярославской духовной семинарии, был священником, псаломщиком. Мать происходила из семьи крупных землевладельцев на территории Виленской губернии. Девочка получила образование и работала первоначально в Вильно, в железнодорожной школе. Но в 1910-1911 годах она переезжает жить в Пинск, работает в железнодорожной школе, но на тот момент тоже существовали курсы переподготовки учителей – повышение квалификации.
В 1912 году на курсах она знакомится с известным писателем, 30-летним Константином Михайловичем Мицкевичем – Якубом Коласом. Мария сразу же бросилась ему в глаза – с открытым лицом, красивая, умная, целый год проводил, ничего не решался сказать. Мария уже сама обо всем догадалась. В июне 1913 года состоялось венчание в Пинске.
Подробности в видео.