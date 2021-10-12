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Теперь будут учитываться мотивированность и знания. Что изменится в выдаче целевых направлений абитуриентам?

12 октября 2021 16:50
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Новости Беларуси. Государство идет навстречу: не хотите ехать в глубинку отрабатывать, пожалуйста, по обновленному Кодексу об образовании любое предприятие или учреждение сможет заключить договор на подготовку необходимых им молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также отбирать «целевиков» планируют на основе внутреннего экзамена по профильному предмету, а число мест в вузах для таких абитуриентов хотят увеличить.  

Теперь будут учитываться мотивированность и знания. Что изменится в выдаче целевых направлений абитуриентам?-1

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:  
Здесь важно не просто выдать это направление. Важно, чтобы те органы власти и профильные министерства и местные органы на местах очень серьезно и ответственно относились к этим подходам. Посмотреть, что за выпускник, какой уровень знаний у него, рекомендация педсовета или трудового коллектива, соответственно, должна быть. И уровень оценок, и насколько он мотивирован на ту или иную профессию, потому что он же будет идти в конкретный вуз непосредственно с этим целевым направлением. И от момента как работодатель заинтересован в этих кадрах, как он будет туда распределяться, как он будет там дальше закрепляться на этом рабочем месте и так далее. То есть это вопросы повышения уровня ответственности тех органов, которые будут выдавать целевое направление.  

Игорь Карпенко: единый экзамен введут до 2023 года, чтобы дать школьникам год на адаптацию. Подробности здесь.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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