Теперь будут учитываться мотивированность и знания. Что изменится в выдаче целевых направлений абитуриентам?

Новости Беларуси. Государство идет навстречу: не хотите ехать в глубинку отрабатывать, пожалуйста, по обновленному Кодексу об образовании любое предприятие или учреждение сможет заключить договор на подготовку необходимых им молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также отбирать «целевиков» планируют на основе внутреннего экзамена по профильному предмету, а число мест в вузах для таких абитуриентов хотят увеличить.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Здесь важно не просто выдать это направление. Важно, чтобы те органы власти и профильные министерства и местные органы на местах очень серьезно и ответственно относились к этим подходам. Посмотреть, что за выпускник, какой уровень знаний у него, рекомендация педсовета или трудового коллектива, соответственно, должна быть. И уровень оценок, и насколько он мотивирован на ту или иную профессию, потому что он же будет идти в конкретный вуз непосредственно с этим целевым направлением. И от момента как работодатель заинтересован в этих кадрах, как он будет туда распределяться, как он будет там дальше закрепляться на этом рабочем месте и так далее. То есть это вопросы повышения уровня ответственности тех органов, которые будут выдавать целевое направление.