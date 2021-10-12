Директор частной школы: не каждое государство может гордиться тем, что образование среднее обязательное

Новости Беларуси. 11-летнее среднее образование станет обязательным в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но при этом не обязательно учиться в школе до выпускного класса. Данная норма также появится в Кодексе. После 9-го класса все желающие могут получить среднее специальное или профессионально-техническое образование. Но сам факт, что база должна быть полноценной.
Елена Мищенко, директор частного учреждения образования:
Введение обязательного общего среднего образования, конечно, это то, что действительно необходимо, учитывая социальную направленность образования в нашей стране. И это, конечно, значимый момент. Я думаю, не каждое государство может гордиться тем, что образование, общее среднее образование, является обязательным.
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