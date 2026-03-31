Ошмяны были частью важного торгового пути! Рассказываем необычные факты о городе

Знакомство с городом Ошмяны начинаем с площади 17 Сентября и отправляемся на обзорку, рассказали в программе «Путевка BY». Оригинальная застройка XIX века словно швейцар открывает двери в прошлое. Интересно, что Ошмяны делились на две части: старые размещались за борунским мостом, где находились владения монахов-францисканцев, а здесь были новые. Раньше площадь называлась Рыночной. Здесь шумели торговые ряды, это была душа города! От площади как лучи расходились основные улицы: Жупранская, Свято-Духовая, Борунская, Гольшанская и Замковая.

В центр Ошмянского уезда по выходным и праздникам съезжалось много народа – до 1 000 подвод. Привозили на продажу зерно, скот, ремесленные изделия. Перед Пасхой и Рождеством проходили красные торги, привозили продукты питания и продавали деликатесы прямо с возов. Закупиться можно было на славу.

Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея им. Ф. К. Богушевича:

На гербе нашего города – рука, держащая весы, эти весы и являются символом торговли. Щит – наш город находится на Старовиленском тракте – традиционный торговый, важный экономический путь из Вильно на Минск и далее на Москву. Но это не только экономический путь, это и военный путь. Городу неоднократно приходилось и обороняться, и возобновляться, поэтому щит – это защита от врагов. Бык в геральдике символизирует трудолюбие и терпение, которое присуще нашим жителям.

Рядом находится здание бывшей типографии, первоначально она принадлежала Зиське Мекелю. Здесь же находится и одноэтажный серый еврейский дом, дом Сани Блехера. Современный музей – это бывшая еврейская аптека. Также два здания, находящихся рядом, – ровесники нашего музея.