Еврокомиссия предложила жителям стран ЕС меньше ездить и летать для экономии топлива

В руководстве ЕС нашли способ как справиться с растущим энергокризисом, который после начала ближневосточного конфликта охватывает Европу. Брюссель призвал европейцев меньше путешествовать и отказаться от дальних поездок на автомобилях и перелетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Еврокомиссии это поможет снизить потребление нефтепродуктов и газа и предотвратить их дефицит. Соответствующее предложение содержится в письме еврокомиссара по энергетике, которое разослали во все столицы стран ЕС. В нем в частности говорится, что национальные правительства должны рассмотреть добровольные меры по снижению спроса на энергоносители, уделив особое внимание транспортному сектору.

В том числе, власти должны попросить жителей меньше ездить и летать, чтобы сэкономить топливо для более значимых задач. В Брюсселе выразили неуверенность в скором окончании войны в Иране, что повышает вероятность долгосрочного дефицита. Конфликт на Ближнем Востоке перерастает в полномасштабный энергетический кризис, имеющий серьезные последствия для мировой экономики.