«Справедливое отношение к каждому человеку». Александр Лукашенко назвал главные принципы образования в Беларуси

Новости Беларуси. Национальный госэкзамен с 2023 года, целевые направления от любых организаций и обязательное среднее образование. Как прошло совещание 12 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальный госэкзамен с 2023 года, целевые направления от любых организаций и обязательное среднее образование. Как прошло совещание 12 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно дело уже учиться, совсем другое – поступить. Факультативы в школе, репетиторы после уроков и в выходные – самые ответственные штудируют учебники день и ночь. Платные преподаватели, а тем более платное обучение – вещь недешевая. Потому многие абитуриенты стараются поступить на бесплатное. И это про доступность образования. Она должна быть максимальной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное мое требование как главы государства – справедливое отношение к каждому человеку, обеспечение равных возможностей для получения образования. Вот в плане справедливости тут уже никуда не денешься. Это первые шаги наших будущих граждан Беларуси. Поэтому эти первые шаги должны быть честными, порядочными и справедливыми, в обстановке честности и справедливости. Поэтому сегодня мне важно услышать позицию каждого участника совещания относительно новаций.
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Теперь будут учитываться мотивированность и знания. Что изменится в выдаче целевых направлений абитуриентам?