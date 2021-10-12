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«Я за вакцинацию. Я год сомневалась». Жительница Бреста рассказала, почему решилась на прививку от коронавируса

12 октября 2021 19:31
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Новости Беларуси. Активными темпами проходит иммунизация населения. Первый компонент вакцины от COVID-19 в Беларуси получили почти 2,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полный курс прошли свыше 1,7 миллиона.  

«Я за вакцинацию. Я год сомневалась». Жительница Бреста рассказала, почему решилась на прививку от коронавируса-1

Многократный чемпион мира, главный врач Бреста, директор крупнейшей компании-застройщика города. Их объединяет то, что каждый сделал выбор в пользу вакцины. Теперь они призывают с рекламных билбордов присоединиться и других брестчан. В последние дни рост числа привитых в областном центре стремительно растет – в день до 1 500 человек.  

«Я за вакцинацию. Я год сомневалась». Жительница Бреста рассказала, почему решилась на прививку от коронавируса-4

Я за вакцинацию. Я год сомневалась, потом я все-таки пообщалась с теми людьми, которые переболели, которые видели этот ужас. Те, кто больные были тяжелые, были не привиты. Это не слухи. Это говорили мои знакомые. Я иду из поликлиники. С людьми общалась. Люди пожилого возраста и все – за. Я иду из поликлиники, и этот баннер сразу бросается в глаза. Поэтому, да, это нужно.  

«Я за вакцинацию. Я год сомневалась». Жительница Бреста рассказала, почему решилась на прививку от коронавируса-7

Мотивы к вакцинации у всех разные: кто-то, чтобы сохранить здоровье или даже жизнь, а кто-то и не прочь воспользоваться приятными бонусами. Работодатели поощряют премией или дают дополнительный выходной. Недавно брестский футбольный клуб «Динамо» решил поддержать привитых болельщиков. До конца сезона на оставшиеся домашние матчи команды можно будет попасть бесплатно. Вместо билета – сертификат о вакцинации. Те, кто выбрал вакцину, в любом случае в плюсе – в плюсе здоровья.  

Есть даже передвижная прививочная станция. Как проходит вакцинация в Березе – читайте здесь.  

# Вакцинация # общество # Кристина Протосовицкая # Виктор Братченя # Сергей Кляус # Александр Романюк # Фотофакт

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