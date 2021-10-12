«Я за вакцинацию. Я год сомневалась». Жительница Бреста рассказала, почему решилась на прививку от коронавируса

Новости Беларуси. Активными темпами проходит иммунизация населения. Первый компонент вакцины от COVID-19 в Беларуси получили почти 2,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полный курс прошли свыше 1,7 миллиона.

Многократный чемпион мира, главный врач Бреста, директор крупнейшей компании-застройщика города. Их объединяет то, что каждый сделал выбор в пользу вакцины. Теперь они призывают с рекламных билбордов присоединиться и других брестчан. В последние дни рост числа привитых в областном центре стремительно растет – в день до 1 500 человек.

Я за вакцинацию. Я год сомневалась, потом я все-таки пообщалась с теми людьми, которые переболели, которые видели этот ужас. Те, кто больные были тяжелые, были не привиты. Это не слухи. Это говорили мои знакомые. Я иду из поликлиники. С людьми общалась. Люди пожилого возраста и все – за. Я иду из поликлиники, и этот баннер сразу бросается в глаза. Поэтому, да, это нужно.