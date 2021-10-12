Историю Беларуси всё же будут сдавать после 11-го класса? Подробности от Игоря Карпенко

Теперь будут учитываться мотивированность и знания. Что изменится в выдаче целевых направлений абитуриентам, читайте здесь .

Новости Беларуси. Вроде бы с национальным госэкзаменом определились. Но есть еще вопросы для доработки. Министр Карпенко поделился подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Возник вопрос, будем ли мы проводить устный экзамен по иностранному языку. Возник вопрос, может быть, надо оставить историю Беларуси сдавать после 11-го класса. Пока этот вопрос обсуждаем, и я думаю, что в ближайшее время точки над і расставим.