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Историю Беларуси всё же будут сдавать после 11-го класса? Подробности от Игоря Карпенко

12 октября 2021 17:15
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Новости Беларуси. Вроде бы с национальным госэкзаменом определились. Но есть еще вопросы для доработки. Министр Карпенко поделился подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Теперь будут учитываться мотивированность и знания. Что изменится в выдаче целевых направлений абитуриентам, читайте здесь.  

Историю Беларуси всё же будут сдавать после 11-го класса? Подробности от Игоря Карпенко-1

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Возник вопрос, будем ли мы проводить устный экзамен по иностранному языку. Возник вопрос, может быть, надо оставить историю Беларуси сдавать после 11-го класса. Пока этот вопрос обсуждаем, и я думаю, что в ближайшее время точки над і расставим.  

Игорь Карпенко: единый экзамен введут до 2023 года, чтобы дать школьникам год на адаптацию. Подробности здесь.  

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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