«Чтобы было психолого-профессиональное собеседование». Как изменится порядок приёма в Академию управления?

Новости Беларуси. Национальный госэкзамен с 2023 года, целевые направления от любых организаций и обязательное среднее образование. Как прошло совещание 12 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Академия управления. Наверное, не прогадаешь, если скажешь, что это один из самых серьезных и престижных вузов страны. Каждый год здесь обучаются более 9 тысяч человек, а учебный процесс обеспечивают 15 кафедр. И вот в новом кодексе о вузе – отдельный пункт: особый порядок поступления. Логичный вопрос: что это значит?