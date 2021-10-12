«Чтобы было психолого-профессиональное собеседование». Как изменится порядок приёма в Академию управления?

Новости Беларуси. Национальный госэкзамен с 2023 года, целевые направления от любых организаций и обязательное среднее образование. Как прошло совещание 12 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальный госэкзамен с 2023 года, целевые направления от любых организаций и обязательное среднее образование. Как прошло совещание 12 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Академия управления. Наверное, не прогадаешь, если скажешь, что это один из самых серьезных и престижных вузов страны. Каждый год здесь обучаются более 9 тысяч человек, а учебный процесс обеспечивают 15 кафедр. И вот в новом кодексе о вузе – отдельный пункт: особый порядок поступления. Логичный вопрос: что это значит?
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мы хотим, чтобы было психолого-профессиональное собеседование, перед тем как конкурс будет проходить результатов централизованного тестирования. Потому что очень важно, чтобы прежде всего в сферу управления приходили люди действительно государственники, патриоты своего отечества, которые готовы работать на совершенствование нашего государства и общества, а не просто получить какую-то престижную специальность.
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