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«Сегодня состоялся такой разговор откровенный». Что говорит о совещании у Президента директор средней школы?

12 октября 2021 18:45
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Новости Беларуси. Кодексу об образовании предстоит еще второе чтение в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И к концу 2021 года, как отметил министр Карпенко, готовый документ уже может лечь на стол Президенту для подписи.  

«Сегодня состоялся такой разговор откровенный». Что говорит о совещании у Президента директор средней школы?-1

Калина Капуцкая, директор средней школы № 14 г. Молодечно:  
Обсуждение продолжалось очень долго, это неспроста, потому что вопросы, которые стояли на повестке дня, серьезные и важные. И образование касается, наверное, каждого из нас. И поэтому вопросы реформирования системы образования, наверное, надо так и решать: всем миром, всем вместе. Надо сказать, что общественность широко обсуждала и уже довольно длительное время и изменения в Кодекс Республики Беларусь об образовании, и введение единого национального экзамена. Поэтому сегодня состоялся такой разговор откровенный. Многие вопросы обсуждались, ставились под сомнение. Но, как говорится, в споре рождается истина.  

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# Образование в Беларуси # общество # Калина Капуцкая # Александр Лукашенко # Фотофакт

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